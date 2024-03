Así fue el GP de Bahrein para Alonso: carrera para olvidar y Aston Martin tiene trabajo por delante

Fernando Alonso tuvo una carrera para olvidar en el Gran Premio de Bahrein. El piloto asturiano acabó en novena posición en la primera carrera del año en Fórmula 1 en una tarde plácida en la que Aston Martin evidenció una falta de ritmo que deja claro que tienen mucho trabajo por delante en esta temporada. Lance Stroll acabó décimo y arañó un punto. La escudería británica acabó a la cola en su lucha contra Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. Max Verstappen se paseó con victoria en la carrera que abrió el año en el Gran Circo.

Fernando Alonso iniciaba el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 en sexta posición después de que el piloto español exprimiera al máximo un Aston Martin que la duodécima posición de Stroll dejaba claro que estaba para menos. La habilidad del bicampeón del mundo al volante colocó a la escudería británica entre las mejores en la sesión del viernes pero todo hacía indicar que en carrera el podio no era una opción real.

La simulación de carrera dejaba a Fernando Alonso com P9 y por ello fue cuestionado el asturiano minutos antes de que arrancara la primera carrera de la temporada. El bicampeón del mundo quiso lanzar un mensaje de optimismo pero pronto la carrera pondría en situación real a un equipo inglés que tiene mucho trabajo por delante para pelear con los más grandes tal y como hiciera la temporada pasada.

La salida de Fernando Alonso fue correcta pero pronto comenzó a caer posiciones. Primero fue superado por Norris, después por Piastri y para posteriormente caer a la novena posición después de sucumbir de forma fácil ante Hamilton. Ahí comenzó una nueva carera para un Fernando Alonso que se dedicó a conservar neumáticos y hacer una prueba a la fiabilidad del nuevo AMR2024.

Restaba medio GP de Bahrein y Fernando Alonso sólo tenía como objetivo salir de la primera carrera de la temporada con algún punto en el bolsillo. Tuvo que esperar el bicampeón del mundo a la vuelta 28 para poder hacer su vuelta más rápida de una carrera que estaba siendo para olvidar para el equipo Aston Martin, que tenía a Lance Stroll antepenúltimo en la carrera.

Looks like Alonso wasn't happy that the Williams didn't leave the racing line with blue flag😂 pic.twitter.com/NXNyYdUQ52

— Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) March 2, 2024