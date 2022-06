Así fue la durísima caída de Álex Márquez en los libres del GP de Cataluña

Álex Márquez ha sufrido una dura caída durante los libres cuatro del GP de Cataluña de MotoGP. El piloto del LCR Honda se fue al suelo en la curva 14 cuando rodaba a gran velocidad, la moto salió disparada y él deslizó por el asfalto hasta llegar a la grava donde dio varias vueltas sobre sí mismo. La moto acabó destrozado y Márquez tocado.

Horrendously fast tumble for @alexmarquez73 💥

The LCR rider looks winded but has walked away 🙌#MotoGP | #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/a9y0ErBPHj

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 4, 2022