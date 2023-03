Así se ha caído el alcalde de Bilbao de la bici en una marcha ciclista por la llegada del Tour

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (1961), ha protagonizado una de las imágenes más virales del día. Durante una marcha ciclista que tenía como objetivo apoyar la llegada del Tour de Francia a la ciudad –dentro de 100 días–, el regidor del PNV se ha caído de la bici de manera estrepitosa, provocando el sobresalto de los que le acompañaban.

La mítica ronda francesa arrancará en su edición de 2023 en Bilbao, de ahí que la ciudad haya comenzado a promocionar el evento que tendrá lugar el 1 de julio. Como parte de esta puesta de largo en el Tour, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha participado en una marcha ciclista para promocionar que la carrera francesa que comenzará este año en tierras vizcaínas.

La sorpresa ha llegado cuando ya entrada la noche y justo cuando la marcha ciclista llega a su fin, Aburto ha protagonizado la imagen viral del evento. Cuando todos parecían frenar, y a muy baja velocidad, el regidor ha perdido el equilibrio y ha caído redondo sobre el pavimento. Aunque parece una caída tonta, el golpazo ha venido acompañado de un gran estrépito, lo que ha provocado el susto entre los que acompañaban al peneuvista.

Este acto, que también se enmarca en la promoción del alcalde de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, no ha finalizado con la mejor de las imágenes para Aburto, que explicaba a los medios presentes cómo vivió la aparatosa caída de la bici: «Al apoyar el pie izquierdo para bajarme se me dobló la pierna y me caí. Nada más».

Veremos si, tras este susto, el alcalde de Bilbao se lanza a participar en la que será la prueba que abrirá boca antes de la llegada del Tour de Francia a Bilbao. De hecho, hay programada una marcha cicloturista que tendrá lugar el 11 de junio y que realizará el mismo recorrido que los ciclistas profesionales que participan en la ronda gala. Ya están abiertas las inscripciones para este aperitivo deportivo de 196 km que emulará lo que harán los Landa, Izaguirre, Pogaçar y Van Aert el 1 de julio.