Arne Slot anuncia por sorpresa que será el nuevo entrenador del Liverpool

Arne Slot será el nuevo entrenador del Liverpool. El actual entrenador del Feyenoord ha anunciado que será él quien sustituya a Jurgen Klopp de cara a la próxima temporada. Una noticia que ha sorprendido, puesto que desde Anfield no se han pronunciado aún al respecto. El técnico llega al legendario club inglés para tratar de regresar a la senda de los éxitos, tras una temporada que terminará en blanco y con sendos fracasos, al no pelear hasta el final por la Premier, no jugar la Champions y caer en los cuartos de final de la Europa League ante la Atalanta.

El neerlandés era el principal candidato a hacerse con el cargo, después de que los reds hayan valorado en los últimos meses quién era la persona idónea para convertirse en el nuevo inquilino de su banquillo. Desde que se anunció que Klopp se marcharía al término del curso, poniendo fin a una etapa gloriosa del club que ha durado nueve años, varios han sido los candidatos que han sonado. Sin embargo, todo apuntaba a que el elegido era Slot.

Lo extraño ha sido la manera de hacer el anuncio. En lugar de ser la propia entidad quien lo ha hecho, mediante un comunicado oficial, ha sido el entrenador del Feyenoord, en una rueda de prensa. Antes de jugar su último partido en De Kuip, ante el Excelsior, el entrenador ha revelado cuál será su próximo destino.

El entrenador, de 45 años, ya afirmó el pasado 25 de abril que ambos clubes ya estaban en contacto para cerrar un acuerdo sobre su contratación. Ahora, ha revelado que se sentará a partir de este verano en el banquillo de Anfield, sin que haya comunicado oficial por parte ni de los ingleses, ni del Feyenoord. «Puedo confirmar que seré el nuevo entrenador del Liverpool la próxima temporada», ha señalado.

El entrenador llegará a Anfield habiendo ganado hace apenas unas semanas la Copa de Holanda ante el NEC Nijmegen. Además, se llevó el pasado año la Eredivisie, por delante de PSV y Ajax. Este curso, ha firmado un meritorio segundo puesto, sólo por detrás de los de Eindhoven, clasificando al conjunto de Róterdam para la próxima Champions League, que estrenará formato. Además, hace dos temporadas, llevó al equipo a la final de la Conference, donde perdieron frente a la Roma de Mourinho.

Klopp se despide como entrenador del Liverpool

También se ha despedido Jurgen Klopp, antes de su último partido como entrenador del Liverpool. «Esta semana ha sido la más intensa de mi vida, me he despedido tantas veces esta semana. Tanta gente y grandes momentos ya, así que no hay que fingir que es una semana normal porque no lo es. Soy una persona muy pragmática. Este es el último partido de la temporada y después son vacaciones. Lo de siempre», ha señalado.

El germano ha afirmado que a lo largo de la semana se despidió de forma oficiosa de la entidad: «Ayer, los jugadores se despidieron. Ayer hicimos una barbacoa aquí con los jugadores. El día anterior con el personal de Chapel St. Es mucho, y tuve momentos muy emotivos, por supuesto. ¡No sé cuántas camisetas he firmado! Todo forma parte de esto. Decir adiós nunca es agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o herido, eso significaría que el tiempo no fue bueno. El tiempo fue genial. Será duro».