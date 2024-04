Andrea Sesma rompe su silencio sobre su separación con Muniain y su romance con otro futbolista

Andrea Sesma habla por primera vez sobre su separación con Iker Muniain, capitán del Athletic, y también se pronuncia sobre su actual romance con Luis Milla, futbolista del Getafe. La joven influencer vasca ha estado en el programa de Mtmad Un cuento imperfecto para contarle al público lo que es tener una relación sentimental con un futbolista, algo que también ha compartido con Jessica Bueno, que estuvo casada con Jota Peleteiro.

«Una cosa es que te critiquen y otra cosa son las inventadas que se pegan de tu vida. Tú y yo venimos de una ciudad que es como un pueblito en el que sales de casa y ya te conocen. El problema es que, con el boca a boca, se crea un problemón de algo que es complemente mentira y, al final, jolín, te afecta. Me pongo yo la careta de mala y soy yo la que está llorando en cara», explicaba Andrea Sesma, que ahora es novia de Luis Milla. «Yo he estado en sitios que no conozco», bromeaba la influencer sobre el hecho de que se dijeran que la habían visto en lugares en los que no había estado.

A pesar de las críticas, la ex mujer de Muniain también visibiliza los bonitos mensajes que le llegan: «Cuando te ven feliz, esa gente bonita, se alegra y es cuando florece, pero cuando te ven en la mierda, los haters van a hacerte daño». En el mismo programa, Jessica Bueno también afirmó haber vivido situaciones parecidas: «Mucha veces subes una foto, tienes un comentario bueno, y en cuanto aparece un comentario malo, de repente aparecen muchos más. Es como que esperan ese momento, son como hienas. Pero yo me siento muy agradecida porque hay gente que va a defenderte. Es muy bonito que haya gente que, sin conocerte, vaya a defenderte».

Las relaciones de Andrea Sesma

Andrea Sesma volvió a dar mucho que hablar en las redes sociales hace unos meses. La ex mujer de Iker Muniain y madre de sus hijos fue noticia hace aproximadamente un año y medio porque fue pillada y fotografiada besándose con Miguel Ángel Silvestre por las calles de Madrid. Un tiempo después, la joven presumía de amor en Londres, ciudad elegida por muchos futbolistas para disfrutar de las Navidades. Uno de ellos,el centrocampista del Getafe Luis Milla, la nueva conquista de Andrea Sesma.

Al parecer ambos llevaban tiempo juntos, pero han sabido cómo llevar su relación de forma discreta. Sin embargo, ahora ya han decidido no esconderse y proclamar su amor a los cuatro vientos publicando fotos y vídeos. La influencer bilbaína lleva más de dos años separada de Iker Muniain, con el que tiene dos hijos en común y al que dio el ‘sí, quiero’ en 2017. El 20 de mayo de 2022 salió a la luz la noticia sobre la relación amorosa de Andrea Sesma con el actor Miguel Ángel Silvestre, con pruebas porque fueron fotografiados besándose, aunque ninguno confirmó ni desmintió nada. Y ahora habla de todo, deslizando que es difícil se pareja de un futbolista, aunque ella haya repetido…