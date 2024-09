Ander Herrera, sobre los incidentes en Roma: «Se muere un niño, y ¿qué hacemos?»

Ander Herrera explotó contra los aficionados del Athletic Club que lanzaron una bengala contra la afición de la Roma tras el gol del empate en los últimos minutos del choque. El ex jugador del Paris Saint-Germain puso de manifiesto lo que pudo haber ocurrido. «Se muere un niño y ¿qué hacemos?», expuso el que es uno de los capitanes del conjunto vasco.

«Nos da mucha pena que 2.500 personas se queden sin que les tiremos las camisetas o les saludemos por unos pocos que han hecho lo que han hecho», comentó Ander Herrera. «Ostras, nos encanta llevar a gente por Europa, nos encanta que nuestra gente nos acompañe, nos encanta que canten, que haya colorido, pero a mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda tirar una bengala sabiendo que puede matar a otra», añadía el jugador del Athletic Club.

«Es que es una barbaridad. Es que no sabíamos muy bien qué hacer, porque al final pagan 2.450 que han viajado por 10 o por 8 o por 7, no sé cuántos han lanzado… Pero por dos o tres personas que tiran bengalas pagan todos los demás», proseguía. «Y es que hoy se muere un niño y ¿qué hacemos? Bueno, un niño, un mayor, pero es que es gravísimo. Hemos decidido que fueran los capitanes los que fueran allí a recriminarles, para dejarles en evidencia a esos», reconoció Ander Herrera.

«Llevamos mucho tiempo sin entrar en Europa y este era un partido muy importante para nosotros», comentó Ernesto Valverde en rueda de prensa. «Lamentamos mucho este incidente porque no representa para nada a nuestra afición, que es de lo mejor que hay. Entendemos el fútbol como una fiesta para todos los nuestros y para los rivales….no nos gusta que se tiren bengalas y menos donde hay gente viendo el partido. Lamentamos lo ocurrido porque para nosotros es una mancha», añadió el entrenador del Athletic sobre el incidente ocurrido.

Comunicado del Athletic

El Athletic Club quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante.

Durante el encuentro, este reducido grupo prendió bengalas y lanzó alguna de ellas a la grada local, contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia.

Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia. El club trabaja siempre por fomentar un ambiente positivo en los eventos deportivos, tanto en San Mamés como en sus desplazamientos, y luchará a destajo para que no se den actitudes que pongan en peligro la seguridad de los asistentes ni que manchen la reputación de nuestra afición. Tal y como ha expresado Valverde a la finalización del partido: «Para todos nosotros el fútbol es una fiesta. Y esto no es fútbol, no nos gusta».

El Athletic Club, en colaboración con las autoridades competentes, ya está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes. El Club va a trabajar por erradicar estos comportamientos, tolerancia cero. Esta minoría no representa a nuestra afición. El capitán Oscar de Marcos, junto a Iñaki Williams, han hecho saber a esta minoría de aficionados a la conclusión del encuentro que su actitud «es inadmisible».

El Athletic agradece a la inmensa mayoría de sus seguidores su comportamiento en Roma. Continúan demostrando su compromiso con el Club y con los valores que nos hacen únicos y lo han vuelto a demostrar en un desplazamiento de 3.000 personas a la capital italiana sin ningún incidente y haciendo gala con orgullo de nuestros colores e identidad.

El Athletic Club desea pedir disculpas al AS Roma y a su afición que se ha visto afectada por la actitud de estas personas.