Ana Peleteiro fue la invitada para abrir la semana en El Hormiguero de Pablo Motos. La gallega ha contado cómo fue su regreso a la competición después de ser madre y cómo afronta los Juegos Olímpicos de París, siendo bastante optimista e incluso convencida de que puede pelear por el oro.

La atleta se muestra orgullosa de haber vuelto a la competición poco después de dar a luz con las dificultades que ello conlleva: «Totalmente, totalmente orgullosa, claro que sí. Está feo decirlo, pero yo creo que tenemos que repetirnos que tenemos que estar orgullosos de todos nuestros méritos personales. Claro que sí. El atletismo de por sí es un deporte superindividual y obviamente tener un equipo a tu lado como un marido y una hija que te apoyan al cien por cien es algo un poco inédito y fue brutal».

Una Ana Peleteiro que asegura haber superado las numerosas críticas que recibe: «Me llevan criticando desde que soy pequeña. Siempre me han puesto como en duda, siempre han menospreciado mi talento, mi trabajo, mi forma de actuar, que me guste la televisión… Siempre me han criticado todo, pero luego al final yo llego y siempre cumplo. Entonces, creo que debemos dejar de juzgar a los demás y dejar que las personas hagan su vida como ellas quieran. Por ejemplo, yo ahora hago mi vida como a mí me da la gana, no me enfado con nadie, llego a la pista en paz y llego a mi casa en paz. Y cuando llego a casa mi hija viene corriendo a abrazarme y para qué voy a perder el tiempo en gente que no me conoce y que me absolutamente igual lo que diga de mí. Ya no pierdo energía en eso. Tengo muchas cosas para perder energía como para perderla con la gente que habla mal de mí».

La gallega relata que su vuelta a la competición tras ser madre no fue fácil: «Fue horrible. No me gusta hablar de este tema porque entiendo que habrá gente que dirá que cómo me voy a quejar yo, pero la verdad es que yo compito en top y braga y en el Mundial de Glasgow tuve un día de llorar porque no me veía compitiendo en top y braga. Consideraba que no hacía justicia a cómo estaba y me veía un cuerpo que no era el mismo que tenían todas. Y no me acabé de ver hasta que pasé de todo y asumí que tenía que competir así, porque pedí una talla L de top, no la había y tuve que competir con mi talla S. Tengo que aceptarme tal y como soy y no quiero darle importancia a esto, pero sí que es cierto que me costó muchísimo verme otra vez en ropa de competición, porque competimos en top y braga y me costó un montón».

Ana Peleteiro se moja

En cuanto al polémico tema de la ropa y las diferencias entre hombres y mujeres, Ana Peleteiro se moja: «En mi club sí tenemos body, pero con la selección los chicos sí tienen body y las chicas no, tenemos top y braga. Y aparte de que la gravedad es una mierda, yo no estoy a gusto porque soy humana y, pese a que soy deportista, también tengo mis defectos y mis complejos. Entonces, con la selección no teníamos body pero lo hemos peleado todas las chicas de la selección y para el Europeo vamos a tener body».

Pablo Motos no pudo evitar preguntar a Ana Peleteiro si se ve con posibilidades de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. «Sí, me la voy a traer», ha afirmado la saltadora, cuyo objetivo es saltar 15 metros en París. «Estoy haciendo cosas que nunca he hecho. Si salto en un entrenamiento 15 metros, dejo el atletismo, porque si fuera mejor en los entrenamientos que en la competición, sería muy mala competidora», añade. «Honestamente, estoy sorprendida del estado físico en el que estoy, que también es peligroso porque estoy expuesta a cualquier dolor o a cualquier contratiempo. Pero tengo los mejores fisios, el mejor nutricionista, el mejor entrenador y soy muy buena en alcanzar un objetivo. Sé que lo estamos haciendo muy bien y creo que la gente se va a sorprender», ha continuado la entrevistada.

Tras la entrevista de Pablo Motos, Trancas y Barrancas entraban en juego para hacerle a Ana Peleteiro las preguntas más comprometidas. «Voy a atacar un tema que es importante atacar. Hacerlo antes de una competición importante, eso te quita energía, te anima, te sube las endorfinas», ponía el tema sobre la mesa Trancas. Ana Peleteiro contaba que «yo ahora tengo una hija y una hijastra que me está viendo ahora mismo» aunque añadía que «el amor siempre presente, pero sí. De hecho, a Ivan no le importa, a los chicos no les deja, no. Dice que los deja blanditos, esto es su teoría. Yo la sigo, porque como a mí me dejan…».