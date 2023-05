La amante de Icardi con la que puso los cuernos a Wanda Nara rompe su silencio

Mauro Icardi y Wanda Nara se separan por enésima vez. La influencer argentina ha querido dejar claro que no está con el delantero del Galatasaray, su marido y padre de tres de sus hijos. Ella cumple con sus compromisos profesionales en Argentina, mientras el delantero está en Turquía marcando goles. El detonante de esta nueva ruptura habría sido otra infidelidad del futbolista.

La tercera en discordia en esta historia es su supuesta amante, Candela Lecce, que ha roto su silencio y ha hablado muy claro del affaire con Icardi. «Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente. Yo a esa persona la conocí en agosto del año pasado, fuimos intercambiando ‘me gusta’. Empezamos a conversar, como dos personas comunes que se están conociendo. Él me decía que estaba soltero», dice sin mencionar a Icardi.

«El 23 él me llama por teléfono y me dice ‘Cande, desbloquéame del teléfono’. Bueno, lo desbloqueo. Me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. A lo cual yo le digo ‘bueno, está bien… Ese 25 recibo un llamado y me dice ‘estoy yendo a buscarte’. Lo primero que pensé es ‘esto es una joda’. Digo ‘qué hago, tengo 23 años, si no aprovecho ahora…’. Dije ‘ya está, me animo’», añadió.

La versión de Candela

«La llamé a mi mamá, le avisé que me estaba yendo a Buenos Aires y le bajé el brillo al celular y le alcanzo a sacar una foto… Llegamos a Buenos Aires, a los departamentos de un conocido de él. Había sushi y unos sandwiches. Yo sushi mucho no como, así que aproveché a comer sandwich. Tuvimos una charla linda, de qué había pasado, unas disculpas de mi parte y de su parte, porque no había estado bueno ese ida y vuelta», añade Candela.

La joven ha hecho público todo porque Icardi dejó de hablarle después sin motivo: «La verdad es que me sentí mal. Me sentí vulnerada, me sentí que me habían estado haciendo tonta. Más allá de que yo sabía que era el momento y listo».