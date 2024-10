Álvaro Morata se sincera por fin sobre el verdadero motivo de su ruptura con Alice Campello

Más de dos meses después de la sonada e inesperada separación entre Álvaro Morata y Alice Campello, el delantero del Milan arroja algo de luz sobre el asunto. El futbolista ha sido ahora el que se ha abierto en canal para pronunciarse sobre la verdadera razón que le llevó a separar sus caminos en lo que se refiere a la vida y al amor, aunque estén siempre en contacto por la crianza de sus cuatro hijos, lo más importante para ambos.

Álvaro Morata ha querido romper su silencio para descartar que no se lleve bien con su todavía mujer y aclarar el motivo real detrás del fin de su matrimonio. Lo ha hecho a través de Javier de Hoyos, quien ha compartido el testimonio que le ha trasladado el ariete. «Que ella ha sido una persona maravillosa durante todos estos años de relación, que él la quiere mucho y le tiene muchísimo respeto y que el motivo verdadero de la ruptura es otro», comenzaba explicando el periodista sobre las informaciones que han trascendido sobre que Alice Campello ejercía un poder desmesurado sobre el futbolista durante su matrimonio.

La versión de Morata

El principal detonante de la ruptura al que alude Álvaro Morata en conversaciones con Javier de Hoyo no es otro que «no nos entendíamos mucho». Una razón más que determinante para dar por terminado el matrimonio, que se suma a los problemas de salud mental de ambos. Es por esta sucesión de desavenencias y situaciones complicadas que ambos pusieron fin a su relación. Sin embargo, priorizan seguir llevándose bien y tratarse con respeto por el bienestar de sus cuatro hijos, que está por encima de cualquier otro aspecto.

«La gente es curiosa y no entiende que hay cosas que terminan, sin motivo de terceras personas. Tenemos diferentes opiniones en la vida a veces. Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, la quiero mucho y la respeto mucho, pero tenemos opiniones diferentes. Se acabó. He tenido que leer y escuchar de todo. ¿Infidelidad? Tengo la conciencia muy tranquila. A los que puedo hacer daño en el futuro es a mis hijos, no a mí», dijo en Cope hace días.

En las últimas semanas, tanto Álvaro Morata como Alice Campello han tratado de mantenerse alejados del foco mediático tras el revuelo formado por su separación y volcarse con sus respectivos trabajos. El futbolista estuvo en nuestro país concentrado con la Selección, marcando un gol y siendo clave en el vestuario dirigido por Luis de la Fuente. La italiana, por su parte, ha vuelto a vivir a Italia con sus hijos, donde está centrada en su trabajo como creadora de contenidos y empresaria de su propia marca de cosméticos.

Tras mucho especularse sobre un acercamiento de la ex pareja por el hecho de que ambos vivan en Milan, todo parece indicar que no es una posibilidad. De hecho, hace unos días trascendió que ambos se habían dejado de seguir en redes sociales, evidenciando que su relación amistosa no pasa por su mejor momento. Realmente, tal y como informó De Hoyos, ambos se habían bloqueado en Instagram, por eso aparecía como que no se seguían, algo a lo que Morata restó importancia por tratarse de algo normal en dos personas que acaban de separarse.