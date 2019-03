Álvaro Benito explota contra quienes le acusan de antimadridista: “Que no utilicen para crear conflicto”

Álvaro Benito quiso explicarse en Twitter: "Frases sacadas de contexto, titulares que no tienen que ver con el resto de la frase, opiniones de otros días y otros temas que los sacan como si fueran de hoy... me siento en la necesidad de hacerlo".

Álvaro Benito explotó en las redes sociales después de que se le haya mirado con lupa e incluso manipulando algunos de sus comentarios sobre el Real Madrid tras su despido del club. El ex entrenador del Juvenil B quiso dejar claro que quiere al club blanco y que no es ningún antimadridista como muchos han querido deslizar.

“Frases sacadas de contexto, titulares que no tienen que ver con el resto de la frase, opiniones de otros días y otros temas que los sacan como si fueran de hoy… me siento en la necesidad de hacerlo. Ojalá no fuera necesario, pero no quiero que me utilicen para crear conflicto“, dijo el jugador que debutó en el primer equipo blanco en 1995.

El actual comentarista de Vamos de Movistar y de la Cadena Ser fue más allá y acusó a algunos de querer sacar partido. “Desgraciadamente tengo que darlas (estas explicaciones) porque hay medios que tergiversan y ponen titulares de hace unos días como si fueran sobre Zidane. Con la única intención de malmeter”, aseveró.

Álvaro Benito puso un tuit inicial que tuvo mucha acogida aclarando todas las clases que dijo sobre Zidane, aunque algunos quisieron manipular sus declaraciones. El ex jugador vuelve a demostrar su compromiso con el Real Madrid y que se marchó sin ningún tipo de rencor de la entidad blanca.