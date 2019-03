Álvaro Benito: “Me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila”

Álvaro Benito se ha despedido con una emotiva carta tras conocerse su destitución como técnico del Juvenil B después de que criticara duramente a algunos jugadores del Real Madrid tras la eliminación en Copa del Rey. El ex técnico ha dicho que siempre será "el club de sus amores" y que se marcha "con la conciencia tranquila", "sin ningún rencor" y "agradecido" y que espera volver algún día al club en el que dio sus primeros pasos como futbolista y entrenador

Álvaro Benito se ha despedido con una emotiva carta tras ser destituido como técnico del Juvenil B después de que hiciera unas duras críticas a algunos jugadores del Real Madrid tras la eliminación en la Copa del Rey por parte del Barcelona. El ex futbolista señaló a jugadores como Casemiro, Kroos y Ramos en los micrófonos de la Cadena Ser, donde ejerce de comentarista, unas palabras que no gustaron en la entidad madridista y que han supuesto su destitución en el equipo de la cantera.

El ex jugador ha reconocido mediante una carta que se marcha del club de su corazón “con la conciencia tranquila”, “sin ningún rencor” y “siempre agradecido” al club que le dio todo como jugador y en el que ha dado sus primeros pasos como entrenador.

“Me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila, por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguirá intacto“, dice Álvaro Benito en su carta de despedida y que ha publicado a través de su perfil en Twitter.

“Siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores…”

Álvaro Benito ha aceptado la decisión del Real Madrid de poner fin a su etapa como entrenador del equipo de la cantera. “Respeto la decisión tomada por el club, al que siempre he defendido en mi presencia en los medios de comunicación. Siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores”, comenta el ex futbolista y ya ex técnico del Juvenil B, puesto que ahora ocupará Raúl González.

Casemiro, Kroos y Ramos fueron, a su juicio, los principales responsables de la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu a manos del FC Barcelona y que supuso la eliminación en la Copa del Rey. Benito criticó especialmente el nivel de Casemiro -“no está ni para jugar un minuto con el Real Madrid” – y Kroos, mientras que al capitán lo señaló por su despiste en el primer gol de Luis Suárez.

Pese a la destitución, Álvaro Benito espera que su despedida sea tan sólo un “hasta luego” y volver a la entidad en la que dio sus primeros pasos como jugador y como entrenador. “Espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Hala Madrid”, dice Benito en su despedida.