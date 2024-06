Alonso: «No voy a prometer nada con las mejoras, solo trabajo»

Fernando Alonso habló ante los medios de comunicación tras la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 donde acabó en duodécima posición. El piloto asturiano confía en las mejoras de Aston Martin, pero reconoció que no habrá mejoras de cara a las dos próximas carreras, la de Austria y la de Silverstone.

«He tenido una de esas carreras difíciles. Desde la salida ya perdimos alguna posición. Lo malo en Barcelona es no tener ritmo. En 66 vueltas acabas donde tienes que acabar. No lo tenemos y con tan poco grip desgastas mucho los neumáticos porque vas patinando en las curvas a parte de no ir rápido, te comes los neumáticos… Fin de semana complicado, ya sabíamos que lo podía ser y lo hemos confirmado. Como tambien va a ser Austria y Silverstone», comenzó el piloto de Aston Martin.

«Estamos en un momento complicado y que van a tardar en llegar las soluciones. Hay que tener calma e intentar recibir mejoras», añadió Fernando Alonso. Sobre las mejoras: «Las hemos esperado tambien el año pasado y a principio de este año. No vamos a prometer nada. Vamos a trabajar duro. Antes de anunciarlas, vamos a comprobarlas y si van bien las disfrutaremos y si van mal las mejoraremos. Es momento de no prometer nada y solo trabajar».

«No va a haber nada mágico. Hoy es domingo, el jueves estamos en Austria y es un circuito parecido, así que en general va a ser muy difícil puntuar en los próximos grandes premios», comentó el bicampeón del mundo sobre las próximas carreras que vienen. «Queríamos poner todo. Intentas empujar y desgastas los neumáticos y vas más lento. Es frustrante. Carrera muy difícil. No te vas a retirar y decir que corres la próxima (risas)». Hay ambiente de confianza respecto a hace unos meses. Eso es lo que veo. No sirve de nada si luego no lo probamos», prosiguió.

Por último, quiso mandarle un ‘recadito’ a Alpine: «Circuito a circuito. Alpine ha ido muy bien en Imola y aquí han sido quinto equipo. En Austria irán bien. No sé cuantos puntos tienen. Cinco o así. A final de temporada veremos». Por último, habló sobre el Espanyol-Oviedo: «Pondré la radio. Cuando aterrice veré el resultado».

De la Rosa confía como Alonso

«Los coches que han ido bien en Barcelona irán bien en Austria y en Silverstone, los que hayan ido mal, irán mal en las dos próximas carreras. Vendrán mejoras, tranquilos. Se está trabajando muy bien. Hay que apretar los dientes y seguir luchando por los puntos», dijo el comentarista de DAZN.

«Nos vamos todos dolidos. Primero Alonso porque es el valuarte. Yo como integrante también. Somos españoles y queremos lo mejor para el equipo. Queremos dar el máximo. Sentimos que no hemos correspondido al público. Me voy triste pero con la fuerza necesaria con que vamos a remontar», zanjó.