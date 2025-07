Alonso se ilusiona y Williams obliga a Sainz a esprintar en los únicos entrenamientos de Spa

Oscar Piastri dominó los primeros y únicos entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, siendo el que mejor supo exprimir su monoplaza cuando los equipos tocaron a rebato en los últimos diez minutos para rodar con gomas blandas. Su tiempo, 1:42.022, medio segundo más rápido que el de Lando Norris, que se repuso de un nefasto último sector en su vuelta rápida apretando en un intento sobre la bocina que superó Max Verstappen, segundo (+0,404). Fernando Alonso, noveno.

George Russell, cuarto, se presentó como alternativa a los McLaren (+0,475) y a Verstappen. Los Aston Martin confirmaron la mejoría vista en Silverstone, con Lance Stroll octavo por delante de Fernando Alonso, noveno, ambos en la misma décima, nueve más lentos que Piastri. Carlos Sainz finalizó undécimo, viéndose obligado a esprintar antes del sprint tras media hora en el garaje por un problema de motor.

La única sesión de entrenamientos no pudo comenzar peor para Carlos Sainz. Un problema de motor al salir del pit lane impedía acelerar al piloto español, que se temía lo peor con todo el fin de semana sprint por delante y con menos de una hora para rodar. Williams no se lo explicaba y le ordenaba regresar al garaje para atajar la avería pensando en volver a sacar el coche a la pista en algún momento de la práctica.

La mala suerte no cesa con el madrileño, que continúa acumulando borrones en su historial de este Mundial de Fórmula 1 2025. Si en Austria no pudo ni siquiera tomar la salida, en Silverstone fue su ex compañero Charles Leclerc quien le privó de un mejor resultado Ahora, en el inicio de Spa se quedaba atascado y con cara de circunstancias. Y cuando quedaban 35 minutos, Alex Albon para dentro del garaje para chequear si compartía el mismo problema que Sainz.

Un inicio para olvidar 😟 Nada más salir de boxes, el Williams de Carlos Sainz dio problemas… ⚠️ Más de media sesión de Libres 1 estuvieron los ingenieros trabajando en él #BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/YFucB6u9Bx — DAZN España (@DAZN_ES) July 25, 2025

Y pasada la media hora, Carlos consiguió salir a pista con una primera vuelta que le colocó último y a más de dos segundos del líder momentáneo, Leclerc. Sainz fue escalando poco a poco, el Williams tenía buen ritmo y acabó undécimo con el neumático blando

Fernando Alonso y Aston Martin, como no podía ser de otra forma, no buscaron el tiempo hasta el final y se tomaron la sesión matutina como un banco de pruebas para rodar tanto con el alerón nuevo como con el viejo incluso con vueltas sin DRS. Inició con el de Silverstone y a falta de diez minutos salió con blandos, pero sin el ala delantera renovada, que sí utilizó en tandas largas. Se confirmó como el dominador de la zona media.

Resultados de Alonso y Sainz en Spa