Alonso despide la temporada con un mensaje a Aston Martin: «El coche ha ido en la dirección equivocada»

Fernando Alonso puso punto y final este domingo temporada número 20 en la Fórmula 1 sumando dos puntos en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, la última del Mundial más largo de la historia. El asturiano acusó por momentos del año esa longitud del campeonato, no por físico, sino por desgaste. Además, desveló una lesión en el hombro por el rebote del Aston Martin en Brasil, donde casi no pudo ni acabar la prueba.

«Estos dos puntos más los de Qatar te dejan buen sabor de boca a pesar de las dificultades. Con ganas de parón, espero que todas las dificultades nos hayan servido de aprendizaje», comenzó el bicampeón del mundo, que tiene esperanzas depositadas en el siguiente campeonato, pero sobre todo en el de la gran apuesta de su equipo, que será el de 2026.

«Necesitábamos los puntos. Desde Austin habíamos pegado un bajón. Ahora acabar con dos carreras en los puntos ayuda. Hace unos meses sabemos lo que hemos hecho mal este año. El coche ha ido en la dirección equivocada. A por todas en 2025, creo que tenemos pocas opciones y nuestra gran apuesta es 2026», aseguró.

Alonso hizo un repaso de su segunda temporada con Aston Martin, en la que pasó de ocho a cero podios, pero en la que su conducción fue sencillamente brillante, con actuaciones espectaculares en la sombra: «Hemos sufrido la última parte de la temporada, incluso hoy hemos sido octavo o noveno coche. Williams casi nos pasa. Haas y Alpine otra categoría. RB hoy también. Sólo quedaba Sauber por detrás de nosotros. Nuestras carreras son perfectas. Estamos dependiendo de los demás para puntuar, ha sido nuestra especialidad este año, pero tenemos que mejorar nosotros».

Alonso tiene confianza plena en sí mismo

«Si tienes un McLaren, Ferrari o Mercedes es mucho más duro y si tienes el nuestro de Brasil te lesionas el hombro y te pasas seis carreras lesionado. Si el coche te permite no saltar o estar asiento tranquilamente, no tendrás lesiones. Esta tripleta de carreras la he hecho de seguido. El año que viene intentaré volver a casa para estar más entero, aunque sea 48 horas», desveló Alonso contando el duro episodio de Interlagos.

También tuvo un mensaje de ánimo hacia Franco Colapinto, que seguirá ligado a Williams, pero sin asiento en la parrilla de 2025: «Sólo hay 20 asientos y le llegará la oportunidad tarde o temprano». Además, el asturiano demostró que conserva la seguridad y confianza en sí mismo: «La confianza ya la tenía, sé que cuando tenga un coche normal estaré lo más arriba posible».

«Cuando teníamos un coche para estar arriba, cumplíamos siempre. Los demás siempre tenían que ver nuestro alerón trasero. Cuando estemos otra vez en esa posición estaremos listos para rendir otra vez», finalizó, antes de embarcarse a unas más que merecidas vacaciones. Alonso acaba el Mundial en novena posición, la primera de los mortales, con 70 puntos y logrando que Aston Martin se mantenga como quinto constructor por segundo año consecutivo.