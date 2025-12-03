Almeyda acusa de provocadores a los jugadores del Betis: «Si ganas, tienes que ser humilde e irte»

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, no se ha contenido para poner en duda la honestidad de los jugadores del Betis después de ganar el derbi sevillano. Después de un partido muy caliente entre ambos equipos, los futbolistas verdiblancos recibieron una lluvia de objetos mientras celebraban el triunfo en el césped del Sánchez Pizjuán.

A raíz de dichas imágenes, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al club hispalense con la clausura parcial de su estadio para los próximos tres partidos. Un castigo del que ha hablado el entrenador en la previa del partido de Copa del Rey ante el Extremadura: «Hemos sacado el chip de perder el derbi y sabemos que mañana es una final. Pensamos sólo en la Copa, en el rival al que vamos a enfrentar, hay que pasar de fase. En la Copa todo son finales, hay que ganar o te quedas fuera. Deseamos pasar y convertirnos en ganadores, son todos partidos decisivos ante rivales que respetamos, se juegan la vida».

«Cuando pasan actos incorrectos a nadie le gusta, ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta.Si ganas, tienes que ser humilde e irte; no provoquen. No se provoca. Nada está bien, pero era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? Una, dos…», expresó.

«Si van a Sudamérica entonces no pueden jugar un partido. Estamos jugando un derbi, hay una provocación y la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada, ni en la provocación ni en la reacción, pero es fútbol y no le había dado a nadie tampoco. Uno está acostumbrado a otra cosa por ahí. Que te tiren una piedra, no sé. Una botellita de plástico, no pasa nada. Pero está mal igual», añadió.

Jugadores como Antony se encararon con la grada y la afición justificó su comportamiento como consecuencia de una falta de respeto y a la deportividad. Para Almeyda es un castigo demasiado severo: «¿Por qué nos enfocamos en nuestro público? ¿Por qué es más fácil pegarle al público? Porque no se defiende. ¿Por qué lo hizo, además de estar enojado por perder un derbi? Y le habla alguien que hizo alguien parecido. Bien hecho porque esa vez nos robaron el partido, no nos pitaron seis penaltis», dijo.

Almeyda confía en reconducir al Sevilla

El técnico argentino no mostró dudas ante este bache de resultados: «Si tengo capacidad lo dirán los números, no lo puedo decir yo. Yo soy un luchador y no me modifica un resultado, he pasado por momentos buenos y no buenos, se adónde quiero llegar y la manera en la que quiero llegar. Esta silla no se la entrego a nadie. Claro que me duele perder un derbi, sería un amargo si no, pero tengo sangre. Daré más para revetir los números, los cuales son normales para abajo, pero estamos en la batalla. Me tienen que sacar de aquí, no me voy a ir. Quiero quedarme los tres años que firmé y luego más, pero me lo tengo que ganar. Quise venir acá porque me gusta este club y su gente, no me voy a detener porque perdimos un derbi», explicó.

Aun así, Almeyda fue autocrítico: «Lo de merecer en el fútbol queda en el aire, no cuenta, hay que hacer goles y que no te hagan, y esa linea media en la que vengo insistiendo no la conseguimos, no conseguimos empatar partidos. El desorden del otro día habrá que seguir trabajándolo. El primero que se equivoca es siempre el entrenador y en los errores individuales de un partido estamos todos involucrados. Sin olvidar que el fútbol está lleno de errores, siendo verdad que los nuestros han generado muchos puntos en contra», concluyó.