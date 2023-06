Alineación de España contra Croacia: Denia mantiene el bloque del debut

La selección española disputa este sábado su segundo partido en el Europeo sub-21 frente a Croacia tras su gran debut ante Rumanía. El combinado de Santi Denia afronta este segundo duelo como líder de su grupo y no se esperan muchas sorpresas en su once. El seleccionador sub-21 apostará por un once muy parecido con alguna posible pequeña novedad.

Arnau Tenas empezará bajo los palos ante Croacia. En el debut no tuvo trabajo y Denia ha apostado por él para este Europeo. En defensa, Aitor Paredes fue la gran sorpresa en el debut, ganándole el puesto a Guillamón y vuelve a salir de inicio junto a Pacheco. En los laterales formarán Juan Miranda y Arnau Martínez.

Antonio Blanco formará en el centro del campo acompañado, por delante, de Baena y Sancet. En el banquillo volverán a quedarse de inicio Veiga y Oroz. En bandas jugará Rodri Sánchez, que fue el mejor frente a Rumanía, junto a Sergio Gómez. En punta, Denia formará con su capitán y ariete Abel Ruiz.