Xavi Hernández va a tener que reinventarse para confeccionar un once ante el Mallorca. La alineación del Barcelona estará marcada por las 16 bajas, 9 de ellas por Covid, por lo que el técnico se ve obligado a apostar por los canteranos y jugadores con los que apenas contaba como Luuk de Jong y Riqui Puig.

Alineación del Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Eric García, Piqué, Mingueza; Frenkie de Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

El Barcelona necesita la victoria para no alejarse todavía más de los puestos de cabeza. Actualmente son séptimos a dos puntos de la Champions, 10 del Sevilla, segundo, y 18 del líder, el Real Madrid. El objetivo principal es meterse en la zona de Liga de Campeones. Para ello se antoja fundamental conseguir los tres puntos ante un Mallorca también necesitado para alejarse de la zona roja de la clasificación.

Al igual que su rival, los de Luis García Plaza también cuentan con varias bajas importantes por coronavirus. Pese a ello, la Liga ha decidido que el partido continúe adelante y se juegue tal y como estaba previsto. El Mallorca intentará dar la campanada para estrenar el año nuevo con victoria ante un Barcelona en horas bajas, que busca también arrancar el 2022 con buen pie.

El 2021 ha sido un año para olvidar en Can Barça, uno de los peores de su historia, y por el momento todavía no se nota el efecto Xavi. Tras empatar ante el Sevilla en su último encuentro necesitan volver a la senda de la victoria cuanto antes. El cuadro catalán tendrá que sobreponerse a las bajas para no perder el tren de Europa, ya que una derrota les dejaría otra jornada más fuera de puestos europeos y más lejos del objetivo. El técnico formará un once completamente atípico pero confía en poder asaltar Son Moix.