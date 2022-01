Xavi Hernández tiene un tremendo rompecabezas para su visita este domingo al Mallorca. El entrenador catalán llega con un amplia lista de bajas para esta primera jornada de 2022. A sus problemas con la enfermería se le unen dos sancionados por acumulación y los efectos de ómicron, la nueva variante del coronavirus que está golpeando con fuerza a todos los equipos de LaLiga. El entrenador catalán cuenta sólo con siete jugadores del primer equipo disponibles y deberá completar su convocatoria con La Masía.

Diez casos positivos por coronavirus han supuesto un golpe más que fuerte para la plantilla del Barça. Los diez contagiados son Dani Alves y Clement Lenglet, confirmados el 27 de diciembre; Jordi Alba y Balde, el pasado 28; Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé y Gavi, el 29; y Coutinho, Dest y Abde, el 30. No se descarta que los positivos aumenten en las últimas horas y tampoco que algunos de los que enfermaron primero terminen pudiendo jugar tras varios negativos.

De los positivos cabe recordar que ni Dani Alves ni Gavi podrían jugar en cualquier caso. El primero de ellos no está inscrito aún ante LaLiga, al igual que el otro fichaje del club para este enero, Ferran Torres, que a su vez está lesionado. En el caso del joven sevillano es también baja por sanción tras cumplir su primer ciclo de amarillas. Sergio Busquets también está sancionado y no podrá estar en Mallorca.

Por otro lado, la enfermería está también caliente aunque puede reportar sorpresas. Pedri González, Ansu Fati, Braithwaite, Memphis y Sergi Roberto son los lesionados del equipo en estos momentos aunque no se puede descartar que alguno de ellos reciba el alta médica de cara a este partido. El canario ya viene entrenando con normalidad, así como el delantero holandés, los dos más próximos a reaparecer. Hay un caso especial que, pese a estar disponible, no jugará: Demir. El joven está a un partido de cumplir una cláusula que obligaría al Barça a pagar 10 millones por él al Rapid de Viena. Algo que no sucederá.

El posible once del Barça

Así, con todo esto, el Barça solo tiene disponibles Piqué, Araujo, Mingueza, Eric García, Frenkie de Jong, Riqui Puig y Luuk de Jong como jugadores de campo del primer equipo, más Ter Stegen y Neto, los otros dos profesionales. Además tiene también aptos a Iñaki Peña (tercer portero) y Nico González, ambos del filial pero habituales en cada convocatoria.

Xavi tendrá que tirar completamente del Barça B con jugadores poco habituales pero que ya se han dejado ver en los últimos entrenamientos. Ferrán Jutglà ya fue titular en los últimos encuentros y apunta de nuevo a salir de inicio para este encuentro. Álvaro Sanz e Ilias ya fueron convocados también en el último encuentro ante el Sevilla y repetirán. Las sorpresas pueden llegar con otros jugadores como Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vega y Estanis.

Así, con todo esto, Xavi tendrá que alinear a todos los jugadores profesionales que tiene aptos para no incurrir en alineación indebida por superar el número de canteranos permitidos sobre el césped. Bajo palos estará Ter Stegen. En la zaga los cuatro disponibles: Araujo y Mingueza en los laterales y Piqué y Eric como centrales. El centro del campo lo formarán De Jong, Nico y Riqui Puig y está por ver quién hace de pivote en este sentido, si el holandés o el hijo del mítico Fran. En ataque tendrán que estar Luuk de Jong y otros dos canteranos para completar el once, previsiblemente los dos que ya han debutado: Ilias y Jutglà.

Así quedaría la alineación del Barça en Mallorca: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric Garcia, Mingueza; Frenkie de Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.