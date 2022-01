Mallorca y Barcelona se enfrentan en el partido de la jornada 19 de la Liga Santander en el Estadi de Son Moix. Los baleares llegan fuera de los puestos de descenso y el conjunto culé apartado de los puestos europeos en séptimo lugar. Las bajas por Covid-19 marcan las convocatoria de ambos entrenadores. Sigue en directo el Mallorca – Barcelona de Liga Santander hoy con resultado, goles y minuto a minuto en vivo online.

Mallorca – Barcelona: en directo, el partido de la Liga Santander

Minuto 2 – Larga primera posesión culé

No tuvo profundidad pero sostuvo la pelota más de un minuto el equipo de Xavi Hernández. Pese a las numerosas bajas, el planteamiento es el mismo.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido!

Ya rueda la pelota en Son Moix. La primera pelota para el Barcelona, que viste de lila hoy. Como curiosidad, Araujo es lateral izquierdo y Mingueza derecho.

21:01 – Reconocimiento para Samuel Eto’o

Ha hecho el saque de honor Samuel Eto’o antes de este Mallorca-Barcelona. Partido especial para el camerunés en dos de los clubes en los que más disfrutó.

20:58 – ¡Ya saltan los futbolistas!

Al verde los dos onces de Mallorca y Barcelona. Esto empieza ya en el Estadi de Son Moix.

20:50 – ¡Recordamos las alineaciones!

Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Battaglia, Baba, Sánchez, Dani Rodríguez; Lee Kang In y Ángel.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Mingueza; De Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

20:45 – Mucho en juego en Mallorca

Se la juega el equipo de Xavi Hernández esta noche con margen de maniobra, tanto en la clasificación, muy alejado de la cabeza, como por la plantilla, muy mermada por las bajas y el Covid-19. Tras la derrota del Madrid, oportunidad de recortar por el liderato.

20:40 – Kubo no está entre los citados

Se especuló con el posible positivo de Take Kubo pero Luis García Plaza no desveló ni confirmó que el japonés lo fuera. No juega el nipón y tampoco está en el banquillo esta noche.

20:35 – Los banquillos de ambos equipos

Mallorca: Sastre, Brian Oliván, Mboula, Salva Sevilla, Abdón Prats, Sedlar, Fer Niño, Josep Gayá, Ferrán Quetglas, Leo Román y Llabrés.

Barcelona: Neto (p. s.), Iñai Peña (p. s.), Lenglet, Umtiti, Álvaro Sanz, Comas, Guillem, Estanis, De Vega y Mika Mármol.

20:30 – ¡Salen a calentar los equipos!

Ya están entrando en calor Mallorca y Barcelona sobre el césped de Son Moix. Media hora para que arranque el partido, el primero del año para ambos conjuntos.

20:25 – 11 de 12 para el Barça en Son Moix

El Barça ha ganado 11 de sus últimas 12 partidos ante el Mallorca en Son Moix. La única victoria de los bermellones fue en mayo de 2009 con un triunfo por 2-1.

20:20 – Xavi ya pisa el césped de Son Moix

Ya están sobre el verde todo el cuerpo técnico de Xavi Hernández repasando cómo está el césped de Son Moix a 40 minutos del arranque del partido. En breve salen a calentar los jugadores.

Sobre el verde de Son Moix pic.twitter.com/0bJ9EUglUr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2022

20:15 – Lo esperado en el Barça

Xavi Hernández sale con lo puesto a Son Moix. La recuperación de Lenglet y Umtiti alteró pocos sus planes ya que alinea a Mingueza y Araujo como laterales. Piqué y Eric se mantienen en la zaga. De Jong hará de Busquets y Nico y Riqui de interiores. Jutglà e Ilias serán los extremos con Luuk de Jong en punta.

20:10 – El once del Mallorca

Así sale el Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Battaglia, Baba, Sánchez, Dani Rodríguez; Lee Kang In y Ángel.

20:05 – ¡Tenemos la alineación del Barcelona!

Este es el once de Xavi Hernández para enfrentarse al Mallorca: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Mingueza; De Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

20:00 – Previa Mallorca – Barcelona

Primer partido del 2022 para Mallorca y Barcelona. Arranca el año con la decimonovena jornada de la Liga Santander y un encuentro con el que ambos equipos quieren comenzar con buen pie el año pese a las adversidades que sigue arrastrado el Covid-19. Varios positivos en ambos plantillas, especialmente en el cuadro culé, que sólo pudo recuperar a Lenglet y Umtiti a última hora.

Hasta 10 jugadores con ficha del filial se desplazaron a Mallorca a las órdenes de Xavi Hernández. Iñaki Peña, Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Nico, Álvaro Sanz, Lucas de Vega, Ilias, Jutglà y Estanis fueron los elegidos por el entrenador culé para esta cita y alguno podría obtener el ansiado debut. Luuk de Jong, único atacante profesional en la lista.

De los cuatro positivos que anunció el Mallorca no se sabe nada por lo que no será hasta que se anuncie el once cuando se sepa quiénes están y quiénes no entre los citados por Luis García para enfrentarse a los culés. Sí son seguras las bajas de Amath, Raíllo o Hope.