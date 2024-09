Alineación del Barcelona contra el Young Boys: Raphinha es el parche de Hansi Flick

La alineación del Barcelona contra el Young Boys para el partido de la segunda jornada de la Champions League ofrece pocas dudas. Y es que Hansi Flick tiene pocas opciones en todas de sus posiciones. Por ejemplo en el centro del campo, que con la sanción de Eric García obliga al alemán a colocarle en la mediapunta junto a Pedri y Casadó. Todo hace indicar que Ferran Torres será titular.

En la portería estará Iñaki Peña. El canterano del Barcelona jugará su tercer partido como portero del conjunto azulgrana tras la grave lesión de rodilla de Ter Stegen. El guardameta español viene de recibir cuatro goles ante Osasuna, pero Hansi Flick no tiene otra opción, aunque habló de ello en rueda de prensa este lunes: «No hablo de jugadores que aún no están en nuestro equipo. Lo único que puedo decir es que los jugadores del Barça no pueden tener una garantía de que serán titulares».

En la defensa volverán Iñigo Martínez y Balde. Ambos descansaron ante Osasuna y el equipo lo acabó pagando. Hansi Flick alineará de nuevo a Koundé en el lateral diestro, Balde en el izquierdo y Cubarsí e Iñigo Martínez en el centro de la zaga. El experimento en El Sadar con Sergi Domínguez y Gerard Martín salió realmente mal.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona tampoco ofrece dudas ya que Eric García está sancionado. Bien es cierto que regresa Frenkie de Jong, pero su largo tiempo de baja no le permitirá ser de la partida. El holandés esperará tener sus primeros minutos en la segunda mitad. Pedri y Casadó harán el doble pivote, mientras que Raphinha jugará de mediapunta, por dentro. Y básicamente porque Hansi Flick no tiene más opciones.

Ferran Torres puede ser titular

En ataque vuelven sin lugar a dudas Lamine Yamal y el mencionado Raphinha. Ambos fueron suplentes ante Osasuna por descanso y precaución, pero Hansi Flick volverá a darles la titularidad junto al incansable Lewandowski. Como decimos, el brasileño jugará en la mediapunta, por lo que deja un puesto en la banda.

Y ahí aparece Ferran Torres para ser titular en el costado izquierdo. El extremo español tendrá sus primeros minutos como titular en la Champions League ya que Hansi Flick no tiene otras opciones. También podría ser turno de Ansu Fati, pero esas opciones son mucho más remotas.

Posible alineación del Barcelona contra el Young Boys

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine, Raphinha, Ferran; Lewandowski.