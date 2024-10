Barcelona – Young Boys en directo: ver hoy el partido de la Champions League en vivo

El Barcelona y el Young Boys se ven las caras en el partido que corresponde en la jornada 2 de la fase de la liguilla de la Champions League. Este choque se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, también conocido como Montjuic. Los pupilos de Hansi Flick tienen la necesidad de sumar tres puntos después de haber perdido en la primera fecha por 2-1 contra el Mónaco en el Luis II. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Barcelona – Young Boys.

Barcelona – Young Boys, en directo

La Champions League

Hay que recordar que se ha estrenado un nuevo formato en la Champions League en el que ya los participantes no se dividen en ocho grupos. De hecho, ahora se ha aumentado el número de equipos de 32 a 36 y todos están colocados en una clasificación en común, aunque no todos jugarán partidos entre ellos, sino que cada club se medirá a ocho rivales, cuatro a domicilio y otros cuatro en casa. Los ocho primeros se clasifican directamente para los octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto jugarán un play off como si fueran unos dieciseisavos. El resto de conjuntos quedarán eliminados y no irán a la Europa League como sí sucedía antes con los terceros. El Barcelona arrancó esta edición perdiendo, por lo que necesitan ganar sí o sí al Young Boys si quieren empezar a subir puestos y no verse con la presión en el resto de encuentros.

Tras el batacazo de El Sadar

El Barcelona paría imparable en la Liga, pero este fin de semana perdieron por 4-2 frente a Osasuna en El Sadar en un choque en el que Hansi Flick tiró de excesivas rotaciones, aunque es cierto que las lesiones le obligan a tener que contar con bastantes jugadores jóvenes. Se espera que para este choque salga con sus mejores futbolistas para sumar tres puntos importantísimos.

Partidazo en Montjuic

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Young Boys de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League. El Estadio Olímpico Lluís Companys se prepara para acoger un choque en el que los azulgranas tienen que salir con todo para intentar sumar tres puntos que necesitan para escalar puestos en la clasificación.