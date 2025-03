Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Flick prepara su once de gala con Cubarsí

Hansi Flick ya ha encontrado su alineación de gala para los partidos importantes que tenga que disputar el Barcelona esta temporada. El equipo culé se mide este domingo al Atlético de Madrid en un duelo vital por la Liga en el Metropolitano y el técnico alemán saldrá con su mejor once posible. Será el mismo que frente al Benfica con la única novedad del regreso de Pau Cubarsí al centro de la defensa tras cumplir sanción en Champions League.

El Barcelona vuelve a la Liga con el objetivo de mantener su paso firme, sobre todo en este 2025, donde todavía no ha perdido en ninguna de las competiciones que ha disputado. Y son cuatro. Comenzó el año ganando la Supercopa de España y desde ese momento se ha mostrado imparable. Con un partido menos, a falta de que se dispute el Barça-Osasuna aplazado por la muerte de Carles Miñarro, el equipo de Hansi Flick es líder de la Liga con los mismos puntos que el Madrid y uno más que los rojiblancos.

El conjunto azulgrana sabe de la importante de este duelo contra el Atlético de Madrid. Equipo al que no ha ganado todavía esta temporada. Los rojiblancos vencieron en Montjuic en el duelo de la primera vuelta en Liga por 1-2. Y en la ida de las semifinales de la Copa del Rey el resultado fue de empate a cuatro.

Para ello, la alineación del Barcelona será la de gala en el Metropolitano. Comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. El portero polaco no estuvo en Liga contra los rojiblancos en Montjuic, pero sí en Copa donde encajó cuatro tantos.

La defensa del Barcelona será la misma que frente al Benfica con la novedad del regreso de Pau Cubarsí el once titular. El joven central blaugrana se perdió el duelo de Champions por sanción y vuelve a ser titular este domingo contra el Atlético de Madrid. A su lado en el centro de la zaga estará Iñigo Martínez, recién renovado y convocado de nuevo con la selección española. Los laterales estarán formados por Koundé y Balde.

Hasta aquí todos los aficionados culés ya se sabían el once del Barcelona de memoria. Pero en el centro del campo, en cada partido, siempre había dudas. Poco a poco Flick las está resolviendo y contra el Atlético de Madrid repetirá medio. De Jong será titular en el centro junto a Pedri y Dani Olmo algo más adelantado.

Y en el ataque del Barcelona tampoco hay dudas respecto a su alineación. Hansi Flick saldrá con su tridente ofensivo en el Metropolitano. Por un lado Lamine Yamal, por el otro Raphinha y en la punta de lanza Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid para la jornada 28 de la Liga: Szczesny; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.