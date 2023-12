Alineación del Barça contra el Atlético: Kounde y Araujo se la juegan en el lateral

La alineación del Barça podría ser la misma que la que usó Xavi Hernández el pasado martes ante el Oporto. El técnico sacó a su once de gala, salvo la baja de Ter Stegen por lesión, le funcionó y podría hacer lo mismo este domingo ante el equipo del Cholo Simeone. El centro del campo formado por De Jong, Pedri y Gündogan parece seguro y existe la duda de si el técnico español vuelve a colocar a Araujo de lateral derecho o si le tocará esta vez a Koundé.

En la portería estará Iñaki Peña. Ter Stegen continúa lesionado y Xavi Hernández confirmó su baja para este partido ante el Atlético de Madrid. El segundo guardameta del Barcelona encadena su tercer partido como titular y de manera consecutiva tras la lesión del alemán en su espalda. «Se ha probado y tiene molestias. Veremos la semana que viene. Está triste por no poder jugar. Está descartado», dijo el técnico.

En defensa, es muy probable que Xavi repita la misma que en el partido ante el Oporto. Funcionó y mucho la presencia de Cancelo en el lateral zurdo y con Araujo en el diestro. Pese a que el uruguayo ha declarado recientemente que no le gusta esa posición, parece que repetirá ese lugar en la alineación del Barcelona. Esto haría que Koundé e Iñigo Martínez sean los centrales encargados de defender a Griezmann y Morata. Tampoco se descarta que el francés actúe esta vez en el costado derecho.

El centro del campo parece que es la zona en la que menos dudas hay. Pedri, De Jong y Gündogan son indiscutibles para Xavi Hernández, por lo que volverán a ser de la partida y liderarán el centro del campo del conjunto azulgrana en la que parece ser alineación de gala del Barça. Oriol Romeu comenzó la temporada como titular, pero con el paso de las semanas, el ex del Girona ha dejado de tener protagonismo.

Confianza total en Lewandowski

Por último, la delantera ofrece una única duda. Lewandowski y Joao Félix serán titulares. El portugués tendrá una motivación extra por enfrentare al que es todavía su equipo, mientras que el polaco es el hombre más importante para Xavi, pese a estar en un bajón de rendimiento. El técnico le defendió en rueda de prensa: «No tengo dudas con Lewandowski. Es nuestro mejor jugador en punta. Es una máquina de entrenar y no me preocupa. Lo que tenemos que hacer es ayudarle y encontrarle más sobre el campo».

Como comentamos, Joao Félix y Lewandowski son fijos, mientras que la gran duda está en el tercer delantero. Raphinha fue titular ante el Oporto pero se mostró una versión algo pobre. Muy participativo, pero muy errático. Por ello, Xavi podría darle la titularidad a Lamine Yamal o Ferran Torres y dejar al brasileño nuevamente en el descanso al todavía no estar en sus óptimas condiciones físicas ni técnicas. No obstante, no se descarta que el ex del Leeds vuelva a ser titular y de esta manera que la alineación del Barça sea la misma que la del pasado martes en Champions.