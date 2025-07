Alexia Putellas busca redimirse en la Eurocopa

Empezó con ganas de quitarse esa espinita de 2022 y, ahora, la presente Eurocopa le da otra oportunidad para redimirse. Alexia Putellas está mejor que nunca, lo que pone a España en una posición inmejorable para optar al título. La catalana lo ha dicho antes de las semifinales, está alegre, ilusionada y rebosante de confianza. No es para menos. Una vez que ha recuperado su mejor versión, la doble ganadora del Balón de Oro quiere seguir sonriendo y qué mejor que hacerlo contra Alemania.

Porque donde hoy hay «una oportunidad», el pasado año había decepción. Ann-Katrin Berger acababa con las esperanzas de la España de Alexia de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y lo hacía tras detenerle un penalti a la futbolista del Barcelona en el último minuto del descuento. Aquel lanzamiento mandaba el partido a la prórroga, pero acabó siendo despejado por la guardameta.

Aunque lo que pasó en París y lo que se vivió en esos Juegos, no tiene nada que ver con lo que hay ahora en la concentración de la Selección. La futbolista del Barcelona ha reconocido que «será muy difícil» pero que hay «confianza plena» en poder alcanzar esa final. Esto, viniendo de Alexia Putellas, son palabras mayores.

Comenzó la Eurocopa con sed de saldar su cuenta pendiente con el torneo. Quién sabe si vivirá otro, dentro de cuatro años. Al último, el que podía haber ganado, llegaba en pleno esplendor, tras ganar su primer Balón de Oro y de camino al segundo, que también se lo llevó. Sin embargo, el día antes del inicio se rompió el cruzado. Casi un año sin jugar y, cuando lo hacía, las sensaciones no eran las mismas.

Hasta ahora. En lo que llevamos de Eurocopa, si hay alguien que ha reinado en el país helvético, esa ha sido ella. Alexia ha vuelto a destapar el tarro de las mejores esencias para liderar a una selección española que ha asombrado por su capacidad para arrollar. Aunque en estas semifinales ya no habrá de eso. Se sufrirá, se pasará mal y Alemania pondrá «al límite» a las campeonas del mundo. Pero así es como más se disfruta sobre el césped, ha destacado la del Barça.

Alexia Putellas quiere más en la Eurocopa

No le falta razón. Aunque España ya sabe lo que es sufrir, como pasó contra Suiza. Entonces, para Alexia Putellas fue incluso más difícil, puesto que no la dejaron moverse con ninguna comodidad. Le realizaron un marcaje férreo que prácticamente funcionó a la perfección. No pudo dar su mejor fútbol, como sí que había hecho en los tres primeros partidos.

Contra las germanas, tendrá la opción de saldar, como poco, la mitad de la cuenta pendiente que tenía con la Eurocopa. España puede certificar la primera final de su historia en este campeonato, de la mano de una Alexia que vuelve a sonreír y a disfrutar sobre el terreno de juego como hace años también hacía. En sus botas, parte de la responsabilidad de guiar a las campeonas del mundo a un nuevo hito y, de paso, de seguir haciendo méritos para un tercer Balón de Oro.