Álex Ruiz: «La separación de Galán y Lebrón ha provocado un tsunami en las parejas»

Álex Ruiz atendió a OKDIARIO durante la presentación del patrocinio de Cantabria Labs y NDL Pro-Health, donde repasó la actualidad del pádel. El número 15 del ránking de la Federación Internacional de Pádel habló sobre la separación de Lebrón y Galán, su nueva alianza con Momo González, con el que se ha vuelto a juntar un año después de separarse, la separación de Tello y el calendario. Además, el Capitán América comentó cómo le afecta su condición de diabético en el día a día, entrenamientos, partidos…

Pregunta.- Lo primero de todo, ¿cómo está de su lesión?

Respuesta.- Bueno, estamos ahí en un proceso ya de adaptación en pista. Pasa ya el tema de la fase de recuperación. He estado tres semanas en reposo. Tengo, por desgracia, un edema óseo en el pubis. Nunca había tenido un edema en esa zona. Es muy complicada porque es una zona que recibe un montón de impactos continuamente. Y bueno, está siendo difícil y frustrante, porque bueno, doy dos pasos hacia delante, pero doy tres pasos hacia atrás. Pero ahora mismo estoy en un punto de mi lesión en el que bueno, ya estoy en pista. Estoy entrenando en pista, por supuesto no con toda la movilidad que a mí me gustaría, ni el porcentaje de acción en pista que a mí me gustaría, pero ya por lo menos estoy haciendo un montón de ejercicios, estoy viendo que estoy evolucionando. Ha habido muchas fases que esa frustración venía porque no había evolución. Y bueno, yo creo que poquito a poco, con este esfuerzo y este sacrificio y trabajo que estamos haciendo con todo mi equipo allí en Málaga, pues espero que de sus frutos y podamos llegar con normalidad y al 100% a Bruselas.

P.- Este año se han reducido el número de torneos en España y se ha globalizado mucho más. ¿Qué le parece esta medida?

R.- Por suerte se ha reducido la cantidad de torneos, que si es verdad que estos dos años atrás han pasado muchas facturas. Ahora se está viendo un montón de lesiones que parece que es por simplemente desgracia o énfasis del juego, pero ha sido, por supuesto, por todo el trabajo que llevamos soportando estos años atrás que han sido súper duros. Creo que ningún deportista está capacitado para superar tantos torneos, tantas presiones, viajes, etcétera, etc. Pero bueno, es verdad que ha habido un cambio muy positivo hacia el futuro del pádel. Estamos en una etapa en la que creo que hay muchas cosas por mejorar, lógicamente. Al final todos los comienzos suelen ser difíciles, pero bueno, hay muy proactividad y muchas ganas de mejorar, de llevarlo hacia adelante, de que los jugadores estemos contentos, de que el público disfrute mucho de nuestro espectáculo y en ese sentido se está creando un proyecto muy bonito y muy prometedor para el futuro.

P.- Uno de los cuatro torneos que hay en España, por suerte, es el de Málaga. ¿Qué supone para usted que Málaga pertenezca al calendario?

R.- Para mí Málaga me parece una fecha súper señalada. Creo que es algo que vivo día a día para disputar ese torneo y para dar absolutamente mi 400%, absolutamente darlo todo de mí. Estoy súper agradecido que se haya podido disputar esta prueba en Málaga otra vez, en el Carpena, junto a toda mi gente, junto a todos los malagueños que creo que se merecen eso, porque al final han demostrado año tras año que se involucran un montón con el deporte, con todos los jugadores, con el evento en sí. Creo que lo disfrutan una barbaridad, llenan los estadios prácticamente a diario, que creo que es muy difícil. Por lo tanto, es una prueba que me enorgullece mucho que esté en el calendario, que se merecen mucho todos los malagueños y que por supuesto la voy a disfrutar, con mucha tensión, pero la voy a disfrutar un montón y tengo muchas ganas de que llegue ya.

P.- Ahora comienza una nueva etapa con Momo. ¿Qué le llevó a poner fin a la etapa con Tello y quién dio el primer paso para volver a juntaros?

R.- Bueno, la verdad que la situación que provocó esa separación entre el gato (Tello) y yo fue mutua. Veníamos de unas sensaciones que no eran las idóneas para nosotros. Teníamos una expectativa o una idea totalmente diferente de pretemporada de la que nosotros íbamos a sentir en los primeros comienzos del año. La temporada pasada fue muy dura, como te he dicho: muchos torneos seguidos, muchas pruebas, muchos esfuerzos, muchos viajes, la cabeza lógicamente pasando por muchas fases… Tuvimos un año, te diría, regular, con momentos muy buenos y momentos malos, de muchos altibajos, pero creo que, en resumen, fue un año positivo. Terminamos jugando a un gran nivel, aunque sí es verdad que las sensaciones, en muchas ocasiones, no eran del todo buenas. Al terminar el año nos sentamos y fuimos bastante sinceros. De hecho con el gato me llevo genial. A nivel personal es una grandísima persona, de aquí le deseo toda la suerte del mundo en su nuevo proyecto. Pero bueno, a nivel deportivo, si es verdad que este comienzo de año no empezamos con muy buen feeling. Tanto él como yo, ambos sentíamos que no estábamos sacando el máximo nivel del otro. Entonces, en ese sentido, es mejor ser sincero con uno mismo.

Hay que mirar un poco también a nivel individual cada uno, a mirar por sí mismo, para mejorar el rendimiento, y en este caso la solución era separarnos. Era un buen momento para separarnos, dio la casualidad de que Momo atravesaba por un momento parecido y en ese sentido provocó la unión otra vez, el 2.0 de Momo y Álex. Y en este sentido fui yo el que lo llamé también porque al final perdí un poco la alegría en mi juego, un poco la confianza que yo había demostrado torneos atrás. Lo primero que pensé era eso, volver a sentirme alegre en la pista, que creo que es fundamental para los jugadores, sentirnos contentos a nivel personal y sobre todo con esa chispa que al final se me caracterizaba y con Momo la había sacado. Era el momento ideal para unirme otra vez con él y hacer un proyecto mucho más maduro, mucho más profesional, que lógicamente lo teníamos, pero con una diferente etapa.

P.- La separación de Galán y Lebrón ha precipitado el baile de parejas tan habitual en el pádel, pero quizás llega demasiado pronto este año, ¿no? ¿Se esperaba esta separación?

R.- En mi caso no la ha propiciado. Pero bueno, si es verdad que al final una pareja de tanto nivel como Galán-Lebrón provoca un tsunami en las parejas de más bajo ranking. En mi sentido, ya estaba hablado. Pero bueno, sí, verdad que nos pilló un poco de sopetón y lógicamente abría un abanico de posibilidades mucho más amplias con esa separación. Es verdad que ha propiciado un montón de cambios… al final, parejas que a lo mejor hubieran seguido si ellos no se hubieran separado. Pero bueno, creo que hace también un bien al pádel, porque el espectáculo cambia, los jugadores cambian, el público se aferra a otras parejas… Yo creo que es bonito también que hayan estos cambios, no muchos, lógicamente, pero bueno, si se dan así cambios y mejora el rendimiento y el espectáculo, pues bienvenido sea.

P. – Por último, le quería preguntar por el tema de la diabetes. ¿En qué afecta ser diabético con el deporte profesional? ¿Recuerda algún partido en el que le haya afectado mucho?

R.- Bueno, un ejemplo fácil es ponerte un lastre en la espalda y ponerte 30 kilos a lo mejor ahí de arena. Es verdad, que con la diabetes al final yo nunca voy a estar al 100% cada día en cada partido porque me puede afectar de muchísimas maneras y, sobre todo, los sentimientos emocionales afectan mucho en el rendimiento al tener diabetes, porque la variabilidad es muy grande y con la presión, la tensión, los nervios… la diabetes fluctúa muchísimo. Es algo que me ha tocado convivir con ello, es algo que lo reconozco, que no tengo ningún problema, al revés, lo asumo como un reto, es algo a lo que estoy acostumbrado ya. No lo tomo ni como una debilidad ni con que juego con un handicap con respecto a mis compañeros. Lo asumo con que tengo algo diferente a los demás en el que tengo que estar muy concentrado y muy atento diariamente a cómo se produce la diabetes y cómo me afecta a mí mismo. La verdad que estoy bastante concienciado de ello y, por supuesto, para ser un reflejo de todos esos chavales que a lo mejor se quieren dedicar al deporte, tanto pádel como cualquier otro tipo de deporte, y que sea un poquito de referencia del que pueden dedicarse a o realizar uno de sus sueños sin ningún tipo de problema.