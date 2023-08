Álex Rins abandona Honda y ficha por Yamaha para 2024

Yamaha ha anunciado que no renovará a Franco Morbidelli y Álex Rins es el elegido para ocupar su puesto la próxima temporada. El piloto español abandonará Honda un año después de recalar en el equipo satélite, el LCR, para volver a subirse a una moto oficial, algo que llevaba buscando desde que se conoció la salida de Suzuki de MotoGP.

«Yamaha Motor Co., Ltd. se complace en anunciar el fichaje de Álex Rins. Se unirá a la alineación de pilotos del equipo de fábrica de Yamaha para la temporada 2024 de MotoGP junto a Fabio Quartararo», comienza diciendo el comunicado de la fábrica japonesa para luego repasar su palmarés en el Mundial.

«El experimentado piloto español tiene muchas victorias en carreras de primera y clase baja (6x MotoGP, 4x Moto2, 8x Moto3, 18 en total) y podios (18x MotoGP, 17x Moto2, 23x Moto3, 58 en total) a su nombre. Su vasta experiencia y su innegable talento lo convierten en una incorporación totalmente calificada y bienvenida a la alineación de pilotos de Yamaha», continúa.

