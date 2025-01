Alcaraz sella la paz con el Open de Australia: se confirma la decisión que todos esperaban

Carlos Alcaraz se enfrentará a Nuno Borges en el partido de tercera ronda del Open de Australia 2025. Después de despachar por la vía rápida a Alexander Shevchenko y Yoshihito Nishioka en sus dos primeros partidos del torneo, el tenista español busca los octavos de final del primer grande de la temporada en un partido que se disputa este viernes 17 de enero, no antes de las 04.00 hora española. El número 3 del mundo debutará en la presente edición en la Rod Laver Arena, la pista central del torneo.

Carlos Alcaraz ha presentado su candidatura a ganar el Open de Australia, único título que le falta en su colección, después de sus dos buenos partidos ante Shevchenko y Nishioka. El tenista español está sacando a relucir su mejoría en el saque y, durante sus dos primeros duelos, ha demostrado estar en un estado de forma notable. Ahora, en tercera ronda, tendrá un duro partido ante Nuno Borges, número 33 del mundo, que presentará batalla al murciano.

El tenista portugués ya sabe lo que es jugar los octavos de final tanto en el Open de Australia como en el US Open, y ante Carlos Alcaraz sólo ha jugado una vez en su carrera, cayendo 6-3 y 6-1 en el Conde de Godó. De esta forma, el tenista murciano afrontará un partido complicado ante un rival que le exigirá camino de los octavos de final. En caso de superar al luso, en esta ronda esperarían Draper o el australiano Vukic, que dio la sorpresa ante Korda. En caso de ganar estos dos partidos, en cuartos de final esperaría Novak Djokovic, si el serbio saca los dos partidos adelante.

La decisión del Open de Australia con Alcaraz

Después de jugar las dos primeras rondas en la Margaret Court Arena, la segunda pista del torneo, finalmente el Open de Australia ha tomado la decisión de trasladar a Carlos Alcaraz a la Rod Laver Arena. De esta forma, el número 3 del mundo y ganador de tres Grand Slams debutará en la pista central del torneo en su partido de tercera ronda contra Nuno Borges.

Esto es debido a que, finalmente, tres partidos después, desde el Open de Australia han tomado la decisión de no encuadrar en el mismo horario a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Dos de los grandes atractivos del torneo han disputado sus partidos de primera y segunda ronda el mismo día y en una franja horaria cercana, por lo que los seguidores no han podido disfrutar de una de las dos estrellas del primer grande de la temporada.

Por ello, Carlos Alcaraz fue desplazado en sus dos primeros torneos del partido a la segunda pista del torneo, en la que debutó en el partido de primera ronda ante Shevchenko. A pesar de ello, el tenista murciano dejó claro tras superar la segunda ronda que le daba más importancia al horario que a la pista. «Priorizo el tema del horario antes que la pista. La Rod Laver es maravillosa y es donde vas a jugar en las rondas finales, pero la Margaret Court para mí es una pista increíble también», afirmó.

«En estas primeras rondas prefiero tener más tiempo de descanso, no acumular fatiga y poder descansar bien por las noches antes que el hecho de jugar en la Central e ir acumulando pocas horas de sueño. No me gusta jugar de noche, prefiero jugar en la sesión diurna, porque después del partido puedo recuperarme mucho mejor e irme a dormir a una buena hora», profundizó.

Cómo ver el Alcaraz-Borges de tercera ronda

Carlos Alcaraz se enfrentará a Nuno Borges en el partido de tercera ronda del Open de Australia 2025 que se disputará este viernes 17 de enero, no antes de las 04.00 horas. El partido del tenista español lo podrás seguir a través de la plataforma Eurosport, televisión que tiene los derechos del primer grande de la temporada, que se puede ver a través de Movistar y de la plataforma Max.