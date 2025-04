Alcaraz se revuelve contra las críticas en el Godó: «Hablar es fácil y gratis»

Carlos Alcaraz se personó en la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona con su característica sonrisa pocas horas después de aterrizar procedente de Montecarlo. Apenas sin tiempo para saborear su primera corona sobre la tierra batida monegasca, ya prepara el Conde de Godó, a caballo entre su mencionado triunfo y el Masters 1000 de Madrid de la próxima semana.

Su entorchado en Mónaco espanta unas críticas que se llevan cerniendo sobre la figura de Alcaraz a lo largo del actual curso. «El nivel de exigencia es alto, aunque reconozco que ha habido algún resultado que para cierta gente… incluso para mí mismo no ha sido el esperado. Llevamos cuatro años y he aprendido muchas cosas, ahora le doy importancia a lo que es importante. Hay ciertas derrotas que para muchos han sabido a poco, pero para mí ya no hay ninguna derrota que sepa a poco, todas son aprendizaje, así que toca seguir adelante. Hablar es fácil y es gratis, sobre todo cuando alguien tiene unas expectativas y no las cumple, eso es todo lo que puedo decir», asegura Alcaraz.

Apenas ha tenido unas horas para degustar su trofeo de Montecarlo cuando ya compite en Barcelona y lo hará la próxima semana en Madrid. «He llegado esta mañana y esta tarde tocaré un poco de bola para ver un poco las condiciones. Físicamente no tengo ninguna molestia, quizá un poco cansado de esta semana, además de no haber tenido días libres para descansar antes de Barcelona. Pero tengo ganas, estoy motivado, todo esto te lleva adelante. Es lo que me pasa aquí, tengo mucha ilusión por jugar en Barcelona, espero estar preparado para mañana después del entrenamiento de hoy».

Sus últimos partidos le han permitido aumentar su confianza. «Ganar siempre ayuda, todo mejora cuando llegas a un torneo después de ganar el anterior. En tierra, para sentirme lo más cómodo posible, necesito ese tipo de rodaje. En Montecarlo no he mostrado un nivel tenístico muy alto, pero creo que en actitud y ganas sí he dado nota a la hora de afrontar los problemas. He visto que sin jugar un tenis excelso puedo sacar adelante partidos bastante duros. Eso realmente me da mucha confianza».

El propio Alcaraz es consciente de que todavía puede dar más con la raqueta. «No creo que esté a mi mejor nivel, este año he jugado mejores partidos que los de Montecarlo, una cosa es ganar y otra es jugar bien, ya he dicho que en Montecarlo el nivel tenístico no fue muy alto, pero sí lo fue el nivel mental y cómo afronté las adversidades. Considero que estoy teniendo un buen año, quizá el último mes he jugado un poco peor, pero creo que he rendido a un nivel bueno en casi todos los torneos que he jugado. Ahora en tierra no es fácil coger rápido ese ritmo y esa confianza, pero lo estamos intentando», detalló el murciano.

Carlitos también analizó la nueva generación de tenistas que viene. «Ahora mismo el tenis está en un gran momento, hay muchos jóvenes capaces de luchar por grandes cosas y pelear por grandes títulos, ya lo hemos visto con Mensik, un jugador que seguirá creciendo pero que ya está consolidado. Joao Fonseca es otro que me encanta ver, tiene mucho carisma en la pista, su tenis es increíble. Con Artur Fils jugué por primera vez en Montecarlo y salí asombrado de su fuerza y su nivel. Estamos en un momento donde hay un abanico muy amplio de jugadores jóvenes luchando y mostrando nuestras fortalezas, esto es muy bonito para nuestro deporte».