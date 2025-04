Alcaraz sonríe con la llegada de la tierra batida: «Disfruto como hacía tiempo que no pasaba»

Alcaraz sonríe al mismo tiempo que pide disculpas. Lo primero por reinar, al fin, sobre la tierra batida de Montecarlo, lo segundo por la desenlace de la final, en el que Musetti no pudo con su cuerpo y acabó como pudo. Antes, el murciano había reaccionado al gran inicio del italiano con un aumento de velocidad de bola que sofocó a su rival italiano.

El triunfo en Montecarlo le aupa hasta el segundo puesto del ranking ATP y devuelve las sensaciones con la raqueta. Las mismas que le abandonaron en Miami, cuando Goffin le obligó a claudicar en primera ronda. Su saldo del primer trimestre por la pista dura cuenta con más sin sabores que alegrías. Únicamente se impuso en Róterdam y tuvo que despedirse antes de tiempo en Doha, Indian Wells y Miami.

La llegada de la tierra batida le permite reencontrarse con su tenis. Sobre la arcilla de Montecarlo se vio al Alcaraz que Alcaraz aspira a convertirse. Uno que aguanta cuando vienen mal dadas, que espera paciente su oportunidad y gana incluso cuando no tiene el día perfecto. Resistió el empuje de Musetti hasta que encontró los problemas de su rival y los supo reproducir. Pasó de las dudas a las certezas. De los golpeos que se marchaban fuera la derecha ganadora.

«Se me pasa por la cabeza mi familia y toda mi gente cercana. Ha sido un mes complicado para mí después de Miami. Un mes difícil y de gestionar todo lo que estaba pasando para enfocarme en lo importante. Venir aquí y, después de una semana de entrenamientos en casa, solventar los problemas como lo he hecho me pone muy contento. Disfruto y he disfrutado esta semana como hacía tiempo que no disfrutaba. Estoy muy contento y con ganas de seguir», explicó el murciano a pie de pista con trofeo en mano.