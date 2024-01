Una victoria sólida, que comenzó con ciertas dificultades y acabó incluso en exhibición, lanzó a Carlos Alcaraz a la segunda ronda del Open de Australia 2024. En su regreso al torneo disputado en Melbourne –estuvo ausente en 2023 por lesión– Alcaraz pudo debutar con un triunfo que viene acompañado de un récord de precocidad al alcance de muy pocos, y que muestra el impacto en pista dura del jugador español. Si bien Novak Djokovic sí tiene la misma marca que Carlos, ni Roger Federer ni tampoco Rafa Nadal pudieron llegar tan lejos como el actual número dos de la ATP.

Alcaraz logró, en el momento en el que enganchó el ace que cerraba su partido ante Gasquet, la que es su vigésima victoria en torneos de Grand Slam de pista rápida. En esta clasificación se incluyen tanto el US Open como el Open de Australia, y con la cifra cosechada, Carlos pasa a formar parte de una reputada y limitadísima lista de tenistas, en la que forma junto al mencionado Novak Djokovic y también con Michael Chang, Lleyton Hewitt y Andy Roddick.

Todos ellos pudieron ganar al menos 20 partidos de Grand Slam en pista rápida antes de cumplir 21 años, una edad que Carlos Alcaraz alcanzará en mayo, antes de la disputa de un US Open que ya no entrará en una nómina de triunfos sub-21 en cemento para Alcaraz, por lo que su cifra definitiva quedará sellada con el resultado que logre en el Open de Australia.

Alcaraz bate récords con margen

El mérito de Carlos Alcaraz de lograr este récord puede ponderarse más si cabe si tenemos en cuenta su ausencia en el Open de Australia 2023, un torneo al que llegaba como favorito a la victoria, junto con Novak Djokovic, y en calidad de número uno del ranking ATP. Su rendimiento en aquella edición nunca se conocerá, ya que el tenista murciano sufrió en los días anteriores al inicio una lesión en el semimembranoso de la pierna derecha, que le impidió aumentar su tanteo de triunfos en este Grand Slam.

Si bien Australia ha colaborado a que Alcaraz pueda entrar en esta lista de jóvenes especialistas en pista rápida, ha sido el US Open el Grand Slam que, indiscutiblemente, le ha permitido acceder a ella. Los cuartos de final de 2021, el título de 2022 y las semifinales de 2023 han hecho de Carlos un jefe en este tipo de superficies, y ahora en el Open de Australia quiere volver a demostrarlo.

La otra marca que supera Carlos Alcaraz

Este récord no es el único que logró Carlos Alcaraz con su victoria ante Richard Gasquet (7-6, 6-1, 6-2) en primera ronda del Open de Australia. De igual manera, el número 2 del ranking ATP también consiguió sellar su duodécimo Grand Slam consecutivo sin derrota en primera ronda, algo que ahora ya no tiene demasiado mérito, pero que habla de la puntualidad de Carlitos, desde joven, para superar los primeros escollos y no fallar nunca en un grande, independientemente de su condición de favorito, como en la actualidad, o de joven promesa, como sucediera en sus primeras participaciones.

En esta lista, también limitada a tenistas en edad sub-21, Carlos Alcaraz también comparte liderato con dos leyendas como Rafa Nadal y Bjorn Borg, así como también con el ruso Andrei Medvedev.

Resultados de Carlos Alcaraz en Grand Slam