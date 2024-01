Alcaraz acelera y acaba exhibiéndose en su estreno en el Open de Australia

Estreno triunfal de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. En el último partido de toda la primera ronda del Grand Slam oceánico, uno de los grandes favoritos cumplió con un despliegue de menos a más para acabar exhibiéndose sobre la pista central. La Rod Laver Arena asistió a la primera función de Alcaraz como estrella y el español les premió con un triunfo ante Richard Gasquet (7-6, 6-1, 6-2) en el que la superioridad física de Carlos marcó la diferencia, de la mano de su juego.

Alcaraz se impuso con claridad a un rival al que el físico se le gastó en un primer set de gran nivel y en el que sólo el tie-break pudo decantar la balanza de su lado. El encuentro se dividió en dos partes, una primera con el parcial inicial, repleto de emoción, supervivencia del lado de Gasquet, y resistencia mental en el de Carlos, que subsistió a sus propios fallos para acabar haciendo buena su condición de favorito en la muerte súbita.

A partir de ahí, dos sets que ni en su acumulado superaron la duración del primero –dos horas y 24 minutos en total–. Gasquet, superado por las piernas y el ritmo de pelota de Alcaraz, apenas pudo sumar puntos con su servicio y fue perdiendo con parciales exagerados hasta acabar sucumbiendo superadas las dos horas, para lanzar al número dos del ranking ATP a segunda ronda del Open de Australia, donde le espera el italiano Lorenzo Sonego, verdugo de Daniel Evans.

Alcaraz, entre dominio y dudas

Llegaba Carlos Alcaraz al Open de Australia 2024 deseoso de cuajar un gran papel en el torneo, el mismo al que debió renunciar en 2023 días antes de su inicio, por una desafortunada lesión en pretemporada. Su primer escollo en el cuadro era Richard Gasquet, situado en el puesto 131 del ranking ATP y muy lejos, a sus 37 años, del nivel que le llevó al top-10 y a ganar hasta 16 títulos de la máxima categoría.

Alcaraz, que no estaba acompañado por Juan Carlos Ferrero en el box –no está en Melbourne por lesión–, empezó con las ideas claras y sabedor de que Gasquet lo iba a dejar todo desde el primer minuto, buscando una sorpresa que le desestabilizara. El dominio de Carlos no tardó en llegar, aunque no pudo traducirse en una victoria en el marcador, ya que las pelotas de break no pudieron ser convertidas. Hasta nueve bolas marró el español cuando pudo romper a un Richard Gasquet cuyo mágico revés y el servicio le salvaban en los momentos clave.

La subsistencia de Gasquet era digna de mención y recibiría su premio en forma de tie-break, a lo máximo a lo que podía aspirar el jugador francés, que si bien apretó en el tramo final de set, iba a acabar cediendo ante la mayor calidad, tenística y física, de Carlos Alcaraz. Tres golpes mágicos en forma de winner por parte del español le daban la vuelta al tie-break y colocaban el 7-6 a favor en un primer parcial ya finiquitado.

La hora y cuarto de partido que duró este primer set fue balsámica para Alcaraz y cayó como una losa en las opciones de Gasquet. Haber perdido el parcial fue un mazazo para el galo, envuelto en sudor y con dificultades físicas notables demasiado pronto. Así, todo lo que no sucedió en el primer set pasaría a las primeras de cambio en el segundo. Break para Alcaraz, que empezaba un despegue que ya no tendría final en el partido.

Monólogo y victoria de Carlos Alcaraz

Los juegos se sucedían del lado de Alcaraz, sin importar ya si era al resto o al saque, con Gasquet a merced del dominio desde el fondo de pista del tenista de El Palmar. El 6-1 del segundo set resultaba un resultado más lógico en función de lo que veíamos sobre la Rod Laver Arena, donde Carlos, una vez superado el tramo de rodaje del primer set, se había desatado para hacer las delicias del público y empezar a sonreír, satisfecho con su juego.

Por los mismos derroteros iría el tercer set, donde Gasquet, ya sabedor de su derrota, por entonces virtual, comenzó a dejarse ir desde que Carlos Alcaraz le arrebatara, de nuevo de inicio, su saque. No había remedio para la derrota, pero Richard sí encontró motivación para dar sus últimos coletazos en pos de evitar un 6-0, un rosco que hubiera sido un castigo demasiado duro para el veterano tenista francés. Dos arrebatos de genialidad de Gasquet dejaron finalmente el luminoso en un 7-6, 6-1, 6-2, con el que Alcaraz pasa a segunda ronda con los deberes hechos en su estreno en el Open de Australia 2024.