¿Por qué no está Juan Carlos Ferrero como entrenador de Carlos Alcaraz en el Open de Australia?

Carlos Alcaraz disputará el Open de Australia 2024 sin su principal apoyo, tenísticamente hablando. Juan Carlos Ferrero, el entrenador del tenista español, no podrá acompañarle en el primer Grand Slam de la temporada. El técnico español, ex tenista de éxito y responsable de los éxitos de Alcaraz desde que el murciano tenía 15 años, no ha viajado a Australia, por un motivo concreto que no se suele asociar a los entrenadores pero que, lógicamente, puede sucederle a cualquiera.

Ferrero arrastra desde hace años problemas de rodilla, que ya le afectaron en su etapa como tenista profesional, y ha tenido que pasar por el quirófano en las últimas semanas para realizarse una artroscopia, concretamente en su rodilla izquierda. Este es el motivo de su ausencia en el Open de Australia, ya que el reposo recomendado por los médicos viene acompañado de un aparatoso vendaje para inmovilizar la articulación y de muletas, un combo que no hacía cómodo su traslado en un vuelo de casi 24 horas, así como tampoco el ajetreo de la estancia en un torneo de Grand Slam.

Por tanto, Ferrero continuará con su recuperación física en su casa de Alicante, mientras Carlos Alcaraz viaja al Open de Australia, el primer gran objetivo de la temporada 2024 de un binomio que romperá su condición de inseparable en los grandes torneos, pero que, desde la distancia, también está preparado para cosechar grandes éxitos.

Alcaraz ya viajó sin Ferrero a la exhibición que tuvo lugar en Arabia Saudí el pasado 27 de diciembre, en un día en el que se midió a Novak Djokovic sin la presencia de su entrenador principal ni de ningún otro técnico. Al tratarse de un evento más mediático que competitivo y con el impasse entre una temporada y otra, Carlos estuvo en Riad acompañado sólo por su representante, Albert Molina.

¿Quién sustituye a Ferrero como entrenador de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz no estará solo en el Open de Australia y su equipo se ha trasladado a Melbourne para acompañarle en el primer Grand Slam de la temporada. A excepción de Juan Carlos Ferrero, sus otros dos hombres de mayor confianza, su fisio Juanjo Moreno y su hermano, Álvaro Alcaraz, quien también hace las veces de sparring antes de los partidos, están junto al número dos del ranking ATP en el Open de Australia.

Además de Moreno y su hermano, Carlos Alcaraz también ha llenado la figura de entrenador principal con Samuel López, que será el técnico de Alcaraz en el Open de Australia 2024, paliando la ausencia de Juan Carlos Ferrero. López es el actual entrenador de Pablo Carreño, quien lleva muchos meses de baja por lesión, y trabaja en la Academia Equelite, por lo que está acostumbrado a seguir las evoluciones de Alcaraz e incluso ha ocupado el puesto de entrenador de Alcaraz en un torneo, el de Queen’s 2023, en el que Carlitos se hizo con el título de campeón.

Cuándo vuelve Ferrero a entrenar a Alcaraz

La relación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en el terreno laboral, continúa activa y sólo se ha interrumpido, en cuanto a la presencialidad, debido a la lesión del entrenador valenciano. Ferrero ha estado presente en la pretemporada de Alcaraz, en Equelite, y sólo la imposibilidad de desplazarse en viajes largos ha hecho que no se encuentre junto al tenista en el Open de Australia 2024.

Entre los planes de Carlos Alcaraz está el regreso de Juan Carlos Ferrero como entrenador principal en los torneos en el Masters 1000 de Indian Wells, que se celebra en California del 6 al 16 de marzo. Antes, y después del Open de Australia, Alcaraz disputará los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, en una mini gira por la tierra batida sudamericana en febrero. Ahí, su técnico será, como en 2023, Antonio Martínez Cascales, el que fuera entrenador de Juan Carlos Ferrero en su etapa en activo y actualmente director de la Academia Equelite.