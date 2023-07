Alcaraz se llevó el segundo set con uno de los golpes del torneo

Carlos Alcaraz puso en pie a toda España. El tenista español igualó el partido con un espectacular resto paralelo en el tie break del segundo set. El número uno del mundo tenía su primera pelota de set y no lo desaprovechó. Sacaba Djokovic con 7-6 en el desempate y el de El Palmar llevó a cabo uno de los puntos del torneo.

Era muy necesario ganar esta segunda manga en el partido, puesto que ponerse dos sets abajo contra el ganador de 23 Grand Slams resultaría algo completamente imposible de lograr. El tie break no comenzó muy bien para Alcaraz ya que perdió su primer servicio, pero el español no se vino abajo y siguió remando hasta poner el 1-1 en el partido. El punto que hizo ganar el segundo set levantó a todo el público de la central del All England Club de Londres.