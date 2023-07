El Rey Felipe VI acudió a Wimbledon para animar a Alcaraz en la final

Felipe VI no quiso faltar a una cita histórica para el tenis español. El rey de España acudió a Wimbledon para ver la final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, en la que el murciano buscaba acabar con la hegemonía del serbio sobre la hierba del All England Club y relevar a Rafa Nadal como el siguiente ganador español del prestigioso torneo londinense en el cuadro masculino.

El monarca es un habitual a este tipo de acontecimientos. Siempre que tiene la oportunidad acude a apoyar al deporte español en sus grandes citas. Y, como no podía ser de otra forma, en esta ocasión se desplazó hasta Londres para animar al joven tenista murciano que buscaba su primer Wimbledon ante el serbio. Lo hizo acompañado del ministro Iceta.

Alcaraz buscaba su segundo título de Grand Slam, tras el logrado el pasado verano en Nueva York, con el US Open. Después de no poder ampliar su palmarés en los dos primeros grandes del curso, de cara al tercero se le presentaba una oportunidad de oro para lograrlo. Enfrente tendría a un Djokovic que encadena cuatro títulos de manera consecutiva –2018, 2019, 2021 y 2022, puesto que en 2020 no se disputó–, por lo que el encuentro se convertía en una cita para romper con el orden establecido en las últimas décadas por los tres grandes de la historia.

Debido al importante hito que supone para el tenis y el deporte español el encuentro, Felipe VI ha asistido a Wimbledon para apoyar al de El Palmar. Algo que ya hizo el pasado año, en 2022, cuando Rafa Nadal disputó y ganó la final de Roland Garros ante Casper Ruud. Una tradición heredada de su padre, puesto que Juan Carlos I también tenía la buena costumbre de viajar para presenciar in situ los posibles éxitos de los deportistas nacionales.