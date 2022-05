Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Mutua Madrid Open y en ellos se enfrentará a todo un Rafael Nadal, en el partido más esperado del torneo. El murciano analizó su victoria ante Cameron Norrie y habló, por primera vez, del duelo con su referencia.

«Muchísimas gracias a todo el mundo. Me siento muy afortunado de poder vivir estos momentos, el año pasado me fui con una derrota el día de mi cumpleaños, este año escuchar esto después de ganar me hace muy feliz», agradeció Carlitos, después de que el público le cantara el cumpleaños feliz en el Estadio Manolo Santana.

Alcaraz tuvo palabras de elogio para su rival en la noche del jueves, Cameron Norrie. «Todo el mundo conoce a Cameron Norrie, es muy luchador, tiene un juego bastante incómodo, pelea hasta la última bola, para ganarle un punto hace falta pegar tres o cuatro golpes muy buenos. Lo teníamos en cuenta desde el primer momento, había que luchar, correr más que él y jugar más agresivo que él».

La sesión diurna, en la que el viernes se estrenará, sigue siendo la preferida de Alcaraz en Madrid. «Visto en la sesión nocturna no sé qué decirte, pero prefiero la de día, bota más la bola y esperas menos para el partido», argumentaba el talento de El Palmar.

Quedaba la pregunta sobre su duelo ante Nadal, y Carlos no se iba a esconder. «El partido de mañana lo voy a disfrutar al máximo, he perdido las dos veces que he jugado contra Rafa, he dicho que a la tercera va la vencida, lucharemos hasta el final y espero que todos podáis disfrutar».