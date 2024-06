Alcaraz: «Gracias papás por dejarme ver Roland Garros después del colegio, ahora el trofeo es mío»

Carlos Alcaraz hizo historia ganando Roland Garros con apenas 21 años. El murciano deslumbró a todo el público parisino con unas declaraciones que deja claro la cercanía que mantiene con su familia y su equipo tras uno de los triunfos más importantes de su carrera deportiva y que supone su tercer Grand Slam.

«Quiero dar las gracias a mi equipo, todos hemos sufrido juntos y he pasado por dudas, pero nos hemos unido y estamos todos muy contentos por lo conseguido. Todos habéis dado el corazón por este éxito, me habéis hecho mejorar como jugador, como persona. Os llamo equipo, pero realmente sois mi familia. El último mes no he podido entrenar y vosotros me habéis ayudado a superarlo todo», dijo Carlos Alcaraz sobre todo lo que ha pasado en este torneo.

El tenista murciano, próximo número dos del ranking de la ATP, quiso dar el crédito a sus progenitores por todo lo que le han ayudado. «Para mí es increíble tener a mis padres aquí y es increíble el apoyo que me dais aquí y desde que he sido un niño pequeño. Me dejabais poner la televisión cuando acababa el colegio para ver Roland Garros y ahora el trofeo es mío», añadió.

Carlos Alcaraz también buscó darle crédito a su rival Alexander Zverev por el gran partido que hizo para ponerle complicado su primer Roland Garros. «Quiero dar la enhorabuena a Sasha por el gran nivel que ha tenido al principio de esta temporada. Creo que todo lo que has pasado el último año con la lesión y llegar hasta el final es algo increíble y eres un tenista ejemplar. Sé lo complicado que ha sido todo y por eso tiene un mérito doble», aseveró.

Finalmente, Carlitos quiso darle cariño a la organización y a un público que no siempre estuvieron de su lado en el partido final. «Este torneo es una pasada y aquí todo el mundo se deja el alma en hacerlo muy especial. No es fácil hacerlo todo correcto, pero aquí me he sentido como en casa. Al público le quiero dar las gracias por todo el apoyo y me hicisteis sentir como en casa. Espero volver a veros muchos años más y que disfrutemos de más éxitos juntos», zanjó.