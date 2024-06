Carlos Alcaraz se emocionó escuchando el himno de España tras ganar Roland Garros

Emocionante. Carlos Alcaraz no pudo contener las lágrimas al escuchar el himno de España en la Philippe Chatrier con el merecido trofeo de Roland Garros en sus manos. Después de recibirla por parte de la leyenda del tenis, Björn Borg, el murciano levantó la Copa de los Mosqueteros al cielo de París y luego procedió a vivir uno de los momentos más memorables de esta edición del Grand Slam de tierra. Tras ganarlo por primera vez en su carrera en la primera final que jugaba contra Alexander Zverev, Carlitos nos puso la piel de gallina al emocionarse con el himno de nuestro país.

We know this one rather well 😉🇪🇸#RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/uI7S5FycOD

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024