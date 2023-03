Alcaraz gana por tercera vez a Lajovic y ya está en octavos de Miami

Carlos Alcaraz ya esta en octavos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista español venció por tercera vez en lo que va de 2023 al veterano tenista serbio Dusan Lajovic (6-2, 7-6) en un compromiso que se ha convertido en un clásico en 2023 y que volvió a caer del lado del tenista español, muy superior en un primer set sin historia y que supo templar en el segundo, mucho más igualado y decidido a su favor en la muerte súbita. Tommy Paul, verdugo del también español Alejandro Davidovich, será su rival en octavos de Miami.

Puntual en su cita con el triunfo, Alcaraz fue esta vez de más a menos, con una puesta a punto sobresaliente, que le llevó a cosechar una considerable ventaja de 5-0 que a su vez fue inapelable para las aspiraciones de conquistar el primer set del encuentro. Ya en el segundo, la oposición de Dusan Lajovic, opuesto en mil batallas, subiría, en comparación con el inicio y con lo mostrado por Facundo Bagnis en el partido anterior, obligando a Carlitos a ponerse el mono de trabajo y a llevarse el partido en una apretada decisión en el tie-break en la que el murciano volvió a demostrar su determinación para llegar a octavos de final del Masters 1000 de Miami.

De nuevo un Alcaraz contra Lajovic en 2023, después de las dos victorias del murciano sobre el serbio en sendos compromisos de cuartos de final en Buenos Aires y Río de Janeiro. En esta ocasión en el Masters 1000 de Miami, en una tercera ronda que empezaría de nuevo comandada por el tenista español, muy acorde con lo necesario en una pista más rápida que en Indian Wells y a la que Carlos debía adaptarse tras un debut trampa ante Bagnis. Los juegos iban cayendo del lado patrio al mismo ritmo que se imponía su determinación, amagando con un rosco que no llegó por la reacción final del veterano Lajovic, que salvaba la honra pero no podía evitar el 6-2 favorable a Alcaraz.

Ya en el segundo, hablaríamos de nuevo del dominio inicial de Alcaraz, más incisivo en sus acciones que encontraban beneficio temprano pero no final. Lajovic se mostraba frío, al acecho y sin marcharse del partido, hasta que Carlos entró en la obligación de cerrar el partido y no pudo, o no supo, en ese momento, cediendo la que para entonces era la primera ruptura en contra del encuentro. El 5-5 devolvía una inesperada igualada, que llevaría la decisión al tie-break donde, entonces sí, el talento de Alcaraz se impondría para cerrar su pase a octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells.