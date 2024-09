Alcaraz gana a Humbert y mete a España en la fase final de la Copa Davis

Carlos Alcaraz no falla y manda a España a la fase final de la Copa Davis, que se jugará en Málaga en noviembre y en el que estarán los ocho mejores países del torneo. El tenista murciano ganó sin apenas problemas a Ugo Humbert (6-3 y 6-3), resolviendo el duelo al mejor de tres puntos contra Francia y metiendo por la vía rápida al equipo dirigido por David Ferrer en los cuartos de final.

El murciano llegaba con muchas dudas a esta fase de la Copa Davis, después de una gira norteamericana nada buena. Sin embargo, tras imponerse ante República Checa a Machac –tras la retirada del checo cuando el partido estaba empatado a un set– y ganar en el dobles con Granollers, ha vuelto a mostrar su versión más sólida.

Ante Humbert, número 18 del mundo, se impuso con mucha solvencia. Y eso que el partido no fue ni mucho menos fácil. Comenzó a desequilibrarlo en el quinto juego del primer set, con un break, aunque luego tuvo que confirmarlo. De hecho, el francés estuvo a punto de poner la igualada, desechando dos oportunidades de romperle el servicio al de El Palmar, que volvería a llevarse el juego al resto para poner el 6-3 definitivo.

Alcaraz llevó el dominio del encuentro en todo momento y, ya en el segundo set, volvió a mostrarse intratable. Tuvo una oportunidad para romper el partido en el segundo juego, pero Humbert aguantó y no fue hasta mediada la segunda manga cuando puso la directa a por el partido. Tras cuatro puntos de break, Alcaraz consiguió poner el 2-4, mantuvo su servicio, peleó por resolver por 2-6, pero no lo consiguió.

Humbert intentó también forzar la máquina al máximo. Sorprendió cuando Alcaraz sacaba para llevarse el partido, el punto del cruce y para meter a España en cuartos de final. Con un gran juego, el galo puso el 0-40, disponiendo de tres puntos de break. Pero entonces el murciano sacó todo su temple, aguantó y consiguió recuperar las tres pelotas de rotura.

Volvería Humbert a poner contra las cuerdas a Alcaraz, tras un fallo del número 3 del mundo, pero nuevamente consiguió salvarla y, esta vez, sí que de manera definitiva. Terminaba resolviendo el español, ante el calor de un público valenciano entregado a la causa y que vio como España vuelve a una fase final de la Copa Davis.

Alcaraz lleva a España a Málaga

Con esta victoria de Carlos Alcaraz, España redondea una gran Copa Davis en Valencia en la que derrotó a la República Checa el miércoles y ahora a Francia. El triunfo de Alcaraz en la Fuente de San Luis estuvo precedida por la espectacular victoria de Roberto Bautista, que protagonizó una época remontada ante Arthur Fils (2-6, 7-5 y 7-6) para poner la primera piedra de esta clasificación a la Fase Final de la Copa Davis, que se consigue tras la ausencia del año pasado.

A falta de un duelo ante Australia, España ya sabe que estará en noviembre en los cuartos de final de Málaga. El equipo dirigido por David Ferrer volverá a pelear por una ensaladera y podría haber sorpresa, puesto que no está descartada la presencia de Rafa Nadal. El tenista manacorí, que no estuvo en el US Open y que tampoco estará en la Laver Cup, ha recibido la invitación del seleccionador.