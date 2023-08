Alcaraz y su fórmula para repetir victoria en el US Open: «Creo que estoy listo»

El año 2022 se recordará en la historia del deporte y en lo que al mundo del tenis se refiere por la explosión, fulgurante y nunca antes vista en estos términos –de precocidad– de Carlos Alcaraz. El tenista murciano culminó una temporada de ensueño con la conquista de su primer Grand Slam, el US Open, al que llega doce meses después, con el número uno del ranking a la espalda, tal y como salió de la cita neoyorkina, y con la misma ambición para poder defender el título ante los mejores jugadores del mundo.

Alcaraz sabe cuál es la fórmula para ganar el US Open y aunque es consciente de la complicación máxima de lograrlo, se ve confiado y preparado para volver a hacer saltar todo por los aires de nuevo en Flushing Meadows. En su comparecencia en el Media Day del torneo norteamericano, cuarto Grand Slam de la temporada, Carlos disipó las dudas sobre su estado físico tras la paliza de hace unos días en Cincinnati y relató cómo será su modus operandi para estar a tope de cara al US Open 2023.

«Creo que estoy listo. Estoy entrenándome bien, obviamente estoy muy emocionado por jugar mi primer partido aquí este año», comentó Alcaraz ante los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa del vigente campeón, una de las más esperadas en la previa del torneo que comienza el 28 de agosto en Nueva York.

Alcaraz no se esconde y desveló cómo planifica sus sesiones en los días previos al comienzo del US Open 2023, sin ir más allá en sus pensamientos y basándose en lo que funcionó en la anterior edición. «Esta semana de entrenamientos trato de hacer exactamente lo mismo que hice el año pasado, de la misma manera que voy a jugar, y centrarme en eso. No me concentro en que soy el defensor del título, ni en los puntos. Sólo me concentro en mostrar mi mejor nivel, trato de mejorar y veamos cómo va a ser el torneo», afirmó el campeón de 2022.

El hecho de haberse convertido en una superestrella del deporte hace que Alcaraz deba estar constantemente en el foco mediático para con los fans, algo que también comentó en su comparecencia. «A veces me gusta; a veces no. A veces quieres sentirte como un tipo normal, caminar normalmente. Aquí en Nueva York hay muchos españoles, también sudamericanos. En ocasiones me resulta difícil caminar normalmente. Me gustaría que algunos días ser alguien que no fuera reconocido en absoluto. Pero va a ser imposible. Yo también tengo que disfrutar de esa parte. Pero a veces se hace difícil», explicó, sincero, un Carlos Alcaraz que siempre ha destacado por el buen trato con sus seguidores.

«Mi vida, probablemente, sea diferente, porque soy más famoso. Mucha gente empezó a saber mi nombre después del US Open el año pasado, por ejemplo, pero la vida personal no cambió en absoluto, soy el mismo tipo, normal, y me siento más maduro. Básicamente, soy mejor jugador que hace un año. Gané mi primer Grand Slam el año pasado, pero me siento más maduro y mejor», completó Alcaraz.

El reencuentro de Alcaraz y Djokovic

El US Open 2023 servirá también como aliciente para un posible reencuentro –en la final– entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic después de las tres épicas batallas que han tenido lugar esta temporada, sobre todo las dos últimas en Wimbledon y la más reciente de Cincinnati. Alcaraz tuvo palabras de elogio para el serbio, al que ensalzó por su mentalidad. «Obviamente es uno de los mejores de todos los tiempos en nuestro deporte. No hay duda al respecto. Todo lo que hace es increíble. Es una roca mental. Nunca se rinde».

«En un momento difícil, difícil, probablemente parezca deprimido y que va a perder, y siempre se da la oportunidad de seguir jugando y ser capaz de ganar. Probablemente eso es lo más importante que tiene, y trato de incorporarlo a mi propio juego. En la final que jugamos –en Cincinnati– fue exactamente lo mismo de lo que estoy hablando. Eso es algo que aprendo y que intentaré hacer», finalizó Alcaraz.