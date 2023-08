Alcaraz vuelve a reinar en la derrota

El Masters 1000 de Cincinnati tenía guardado uno de los mejores partidos de la temporada pese a que muchos no esperábamos una exhibición tenística como la vivida en la noche del pasado domingo. El elenco no podía ser superior, con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como protagonistas de una batalla que se iría hasta las tres horas y 49 minutos de duración y que encumbraría tanto al ganador, Djokovic, como a un Alcaraz que a pesar de su condición de perdedor del duelo, se lleva los elogios y sigue haciendo historia incluso en la derrota, tal y como le sucediera también en Roland Garros.

Novak Djokovic fue el vencedor de un encuentro que dio mil vueltas y que, posiblemente, sólo alcanzó el nivel real que se le presupone a los dos colosos del tenis masculino en la actualidad en un tercer set agónico. El serbio se impuso por 5-7, 7-6, 7-6 tras remontar un 7-5, 4-2 desfavorable en mitad de un bajón de fuerzas causado por el calor. Todo ello tendría que ir en el debe de Carlos Alcaraz, que tuvo en la lona a su rival y no lo aprovechó. Sin embargo, lo que se comenta tanto a viva voz como a través de las redes sociales es referente a elogiar la figura del todavía número uno del mundo, una aparición extraordinaria en todos los sentidos en el tenis mundial.

El primero en tomar la palabra fue el propio Novak Djokovic, reconociendo que Carlos Alcaraz le había llevado una vez más al límite, en lo tenístico y en lo físico. «Es todo un desafío jugar contra él pero, al mismo tiempo, reconozco que es muy sufrido. Hubo algunas bolas incomprensibles, estaba a punto de pedirle que por favor se rindiera, que me entregara alguna bola de partido porque ya no podía más», comentaba el serbio, provocando las risas de los presentes en Cincinnati, así como también del propio Alcaraz.

«Chico, nunca te rindes, Jesucristo…», bromeaba Djokovic, que encontró en la respuesta de Alcaraz una manera de confirmar que estamos ante una aparición sobresaliente ya no sólo en el tenis, si no en el deporte mundial. «Los españoles nunca mueren», contestaba Carlitos, a lo que Nole mentó, de forma indirecta y muy afortunada, a su gran rival histórico y generacional, Rafa Nadal. «Eso ya lo he escuchado antes…», ironizó el campeón de Cincinnati, que compartía charla y también críticas positivas, de manera gustosa, con un Carlos Alcaraz al que respeta y admira como profesional pese a los escasos 20 años del tenista de El Palmar.

"Boy, you never give up" 🤣@DjokerNole knows a thing or two about facing 'never-say-die' Spaniards…@carlosalcaraz | @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/7sYEnAJKue

— ATP Tour (@atptour) August 21, 2023