Alcaraz y Djokovic pasan de la mano una prueba decisiva en Wimbledon

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz siguen sumando sensaciones en la cuenta atrás antes de sus respectivos debuts en Wimbledon. Este jueves, ambos tenistas uno detrás de otro, superaron pruebas importantes para constatar cuál es su estado de forma y lo hicieron con un reencuentro entre medias en la central del All England Club, la pista en la que se disputó la recordada final de 2023 en la que Alcaraz le ‘quitó’ la corona de campeón a Djokovic. Ambos protagonistas tuvieron una breve conversación tras un caluroso saludo en un día satisfactorio para los dos.

Wimbledon tiene muchas particularidades y una de ellas es la limitación para entrenarse en las pistas principales del All England Club, complejo en el que se celebra el torneo. Sólo por este motivo, la jornada del jueves era especial y es que los principales favoritos del cuadro masculino programaron parte de su entrenamiento en la central londinense. Primero, Carlos Alcaraz se mediría a Daniil Medvedev y acto seguido, Novak Djokovic haría lo propio con el número uno del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner.

Dentro de esta vorágine con la presencia de los protagonistas más granados del torneo, se produjo el esperado encuentro entre los dos últimos finalistas del cuadro masculino. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se saludaron efusivamente entre sesión y sesión y pudieron compartir unos segundos en los que se vio a ambos sonrientes e interesándose por el estado del rival a días del inicio del torneo en el que tanto Alcaraz como Djokovic, aunque sigue siendo duda, apuntan a ser, junto a Sinner, los grandes favoritos al título.

