Alcaraz acepta el desafío de Djokovic para 2024

Carlos Alcaraz cierra su temporada 2023 con un partido de exhibición en Ciudad de México, que en la madrugada del miércoles al jueves (2:00 horas en España) le medirá al estadounidense Tommy Paul. Desde la capital mexicana, donde ha sido recibido como un auténtico ídolo, Alcaraz mandó un recado a Novak Djokovic, sobre el que asegura que está preparado para ganar los cuatro torneos de Grand Slam en 2024, siempre que pueda derrotarle.

Alcaraz quiere que 2024 sea aún mejor que 2023 y 2022, sus dos primeros años en la élite del tenis, y para ello, tendrá que ganar como mínimo, un torneo de Grand Slam. Esta ambición choca con las pretensiones de Novak Djokovic, quien recientemente afirmó que se ve preparado para intentar ganar los cuatro grandes en una misma temporada, además del oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Djokovic ha demostrado año tras año que está preparado para ganar los cuatro Grand Slams, pero aquí estamos nosotros para impedirlo junto a otros jugadores capaces de derrotarlo», declaró Carlos Alcaraz durante una rueda de prensa en Ciudad de México, como previa al encuentro de exhibición que le enfrenta el 29 de noviembre a Tommy Paul, y que pone punto y final a su año 2023 en el tenis. «Me gusta jugar contra Tommy, espero que mañana sea otro buen duelo», opinó sobre su encuentro con Paul, con el que tiene un balance de dos triunfos y dos derrotas en el circuito ATP.

Carlos habla claro sobre lo que espera de sí mismo en 2024, que no es otra que lograr su mejor versión, con la que ha podido triunfar en torneos de máximo calado como Madrid, Miami, Godó o, por supuesto, Wimbledon y el US Open, los dos Grand Slam que ya tiene en sus vitrinas. «Debo crecer el año que viene. Darme cuenta que la temporada sigue hasta noviembre. He trabajado con una psicóloga que me ha ayudado», comentó Alcaraz ante los medios.

Alcaraz, Djokovic y la lucha por el oro olímpico

Además de los cuatro Grand Slam, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic también serán los máximos candidatos a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, en los que ambos estarán compitiendo sobre la tierra batida de Roland Garros. «El de 2024 será un año exigente, con los Juegos Olímpicos después de Wimbledon. Trabajaré fuerte para darle una medalla a mi país», aseguró Alcaraz, especialmente motivado con hacer las cosas bien en una cita única, en la que debutará en unos meses.

La carrera en el tenis profesional de Carlos Alcaraz aún está dando sus primeros pasos, con tan sólo 20 años de edad, pero su progresión, única en la historia, le llevó antes que nadie al número uno del ranking ATP y a crear unas expectativas que el propio jugador español compra. «Intento concentrarme en mi carrera. Mi sueño es ser considerado uno de los más grandes de la historia», completó Alcaraz, tras ser preguntado por sus opciones de llegar a la altura de Nadal, Federer o el propio Novak Djokovic, al término de su trayectoria.