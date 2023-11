Djokovic y su camino a la historia en 2024: «Puedo ganar los cuatro Grand Slam y el oro olímpico»

2023 se confirma como uno de los años más importantes de toda la historia del tenis, y todo merced a los triunfos de un tenista, Novak Djokovic, que ha entrado en otra galaxia a base de dominio, títulos y ambición. Por mucho que el jugador serbio, campeón del Open de Australia, Roland Garros, US Open y ATP Finals en una temporada de ensueño, se empeñe en negar la mayor a la hora de considerar su fijación por triunfar, la realidad es que es la mejor de sus virtudes, y volvió a demostrarlo tras coronarse en Turín como maestro por séptima vez.

Djokovic, en la temporada en la que cumplió 36 años, ha logrado conquistar tres de los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada, además de ser finalista en el cuarto –Wimbledon– y también las ATP Finals, con sendas lecciones a los dos jóvenes más pujantes que hay en el circuito. Aún le queda un último objetivo, la Copa Davis cuyas finales disputará esta semana liderando a Serbia, y demostrando que en su inabarcable museo de trofeos siempre hay cabida para uno más.

Con el título de las ATP Finals, Djokovic se aseguró llegar, como hace este lunes, a la semana 400 como número uno del ranking ATP, una cifra que le consolida como el mejor de siempre tanto como lo hacen también sus 24 conquistas de Grand Slam o sus siete ATP Finals. Sin embargo, el cerebro de Nole ya piensa en un nuevo curso, 2024, en el que ya tiene marcados todos los objetivos para volver a ganar.

Preguntado en Turín, minutos después de conquistar las ATP Finals ante Jannik Sinner, Djokovic sorprendió al no esconder que su objetivo en 2024 es ganar todos los principales torneos del calendario. «Siempre se puede ganar los cuatro ‘Grand Slam’ y el oro olímpico. Yo siempre tengo los objetivos más altos», aseguró el jugador nacido en Belgrado.

Novak Djokovic, con el título de las ATP Finals 2023. (Getty)

«Mi cuerpo me está aguantando bien y tengo un gran equipo detrás mío. La gente me ve competir en los grandes escenarios, pero no ve el día a día, el trabajo que hay detrás para llegar en la mejor forma posible a los Grand Slam y en el caso del año que vine también a los Juegos Olímpicos», confirmaría después Djokovic, incidiendo en la importancia de lograr un oro olímpico en París, ya que es el gran entorchado que aún le falta en su histórica carrera deportiva.

Djokovic reescribe la historia del tenis

La victoria de Novak Djokovic ante Jannik Sinner en la final de las ATP Finals 2023 supuso un nuevo paso en el camino del serbio por dejar lo más lejos posible de los mortales la cantidad de récords que posee en la historia del tenis. Su séptimo entorchado como maestro le separa de Roger Federer, que se queda con seis ATP Finals en su haber, mientras que, indirectamente, también sube la nómina de semanas como número uno del ranking ATP hasta 400, dejando a 90 la marca del propio Federer.

Además, Djokovic también es el tenista con más títulos de Grand Slam, 24, por delante de Rafa Nadal, que queda con 22 antes de su regreso, ya confirmado, al tenis en 2024, y también el que más trofeos de Masters 1000 acumula, 40, también por delante de Nadal, que queda con 36.

En 2023, Djokovic ha abierto distancia en casi todos con sus rivales, y se ha ganado, casi por unanimidad la vitola de mejor tenista de la historia. Él, con respecto a su mejor versión, lo tiene claro. «Yo diría que el mejor es el Novak de hoy en día. Es cierto que en 2015 tuve un gran año con 19 finales seguidas. Ahora elijo los torneos y no juego tanto como antes».