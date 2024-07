Alcaraz, abucheado por Wimbledon: «El domingo va a ser un gran día para los españoles»

Carlos Alcaraz se convirtió en el gran protagonista de la jornada en Wimbledon después de acceder a su segunda final consecutiva y posibilitar, por ende, la defensa del título logrado en 2023. Tras una velada dominante ante Daniil Medvedev, el tenista español compareció ante el público presente en la central del All England Club y no dudó en mojarse con respecto a la final de la Eurocopa que mide a su país, España, con el de la mayor parte de los aficionados presentes en las gradas, Inglaterra.

La final de la Eurocopa y la final coinciden en día –aunque no en horario– y Alcaraz no dudó a la hora de bromear con un asunto que no gustó demasiado a la grada. «Va a ser un buen día para la gente española, también con la Eurocopa», comentó, recibiendo los abucheos de un público que, como tantos otros, le ha apoyado de forma constante en el torneo.

Sin embargo, en lo que al fútbol se refiere y con Inglaterra ante la posibilidad de ganar un título en el deporte rey, del que se muestran creadores, no hay amigos ni ídolos que valgan. Alcaraz se rió ante los abucheos provenientes del respetable y corrigió sus palabras, en pos de tranquilizar a las masas. «No he dicho que España vaya a ganar, sólo he dicho que va a ser un día divertido. Será un partido difícil, Lorenzo y Djokovic están jugando un gran tenis, veré el partido y a ver con quién me enfrento», comentaba en segunda instancia, restableciendo la calma en el All England Club.

«I didn’t say Spain is going to win, I’m just saying it’s going to be a really fun day» 😂 Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/s1HZQrN8ZC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Alcaraz analiza su pase a la final

Más allá de este momento álgido en sus primeras declaraciones como finalista de Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz también destacó en el análisis de lo sucedido en pista ante un correoso Daniil Medvedev, al que remontó un set en contra. «Estoy muy contento por jugar sin techo por fin. Son condiciones diferentes, y estoy muy feliz con mi actuación de hoy. Empecé muy nervioso, él dominaba el partido jugando un gran tenis, con su servicio y su resto. Fue difícil para mí, pero intenté quitarme los nervios al principio del segundo set. Me ayudó ponerme 3-1, y después pude hacer mi juego, pude disfrutar más del encuentro, intenté dar buenos golpes, me he movido bien y creo que he jugado un muy buen partido», afirmó Alcaraz.

El objetivo de llegar a la final de Wimbledon está cumplido y ahí ya puede tirar de la experiencia que le da haber estado y ganado la edición de 2023. «Siento que ya no soy nuevo, sé cómo me sentiré antes de la final, ya he estado en esta posición antes. Intentaré evitar las cosas que no fueron bien, mejorándolas, y hacer las cosas que hice bien el año pasado», completó el primer finalista, en la pista central a la que volverá el domingo en uno de los dos grandes acontecimientos deportivos de la jornada, junto con la final de la Eurocopa, este esperado y polémico España-Inglaterra.