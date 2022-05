Alberto Puig pide mejoras a Honda Japón urgentemente

Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, no se mordió la lengua a la hora de hacer valoración sobre el Gran Premio de Francia. La Honda no arranca y los resultados están muy lejos de lo que esperaban al inicio de temporada. Puig no ocultó su decepción por lo sucedido en Le Mans y pide a Honda Japón que traigan nuevas mejoras que les permitan volver a estar arriba cuanto antes.

«Está claro que no ha sido el resultado que esperábamos ni el que pretendemos. Por supuesto, aspiramos a conseguir lo máximo posible, ese es siempre nuestro objetivo. Pero la realidad es que nos enfrentamos a algunos problemas. Seguimos buscando la forma de alcanzar nuestro verdadero potencial. Este fin de semana en Le Mans tampoco fue fácil», reconocía Puig.

Pese a las dificultades, el team manager reconoce que terminar sexto para Márquez nunca es un buen resultado: «En términos de resultados, tampoco es lo que Marc espera. Por supuesto, esta carrera no ha sido un completo desastre. Pero tenemos que mirar la situación general, esta no es nuestra verdadera posición y claramente no es la posición de Márquez».

Las sensaciones no son nada buenas y Puig lanza un mensaje a los ingenieros de Honda en Japón pidiéndoles que manden las mejoras cuanto antes. «Sabemos dónde tenemos que mejorar. Necesitamos más tiempo para probar lo que creemos que puede ayudarnos a arreglar los problemas que tenemos, pero ahora debemos seguir trabajando y esperando que estas soluciones lleguen a Europa lo antes posible. Lo estamos comprobando».

Respecto a los puntos positivos del GP de Francia destacó que «todos nuestros pilotos han podido terminar la carrera, pero creo que el único punto positivo es que no estamos contentos. Esto es muy positivo porque en términos de carreras, cuando las cosas van mal y algo no es como esperabas, es muy fácil perder la motivación, pero esta no es nuestra mentalidad. Vamos a luchar, a mejorar y a volver a conseguir los resultados que nos proponemos».