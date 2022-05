Márquez avisa: «Se nos están acabando las ideas»

Marc Márquez se tuvo que conformar con la sexta posición en el Gran Premio de Francia de MotoGP. El piloto de Repsol Honda es consciente de que la moto no da para más y reconoce que arriesgar más sería peligroso y tampoco serviría de nada. Además, asegura que «en el box se nos están acabando las ideas». El ilerdense está a la espera de que lleguen las mejoras que ha pedido a Japón para ver si pueden dar ese salto que necesitan para pelear por podios y victorias.

GP de Francia

«La primera vuelta es la única en la que he corrido riesgo para posicionarme en esos lugares delanteros, para coger el ritmo de los pilotos delanteros. Con todo, he visto que iban más rápido. Lástima esa última curva en la que Nakagami y Quartararo se han ido largos y hemos perdido tiempo todos y se ha cortado el grupo allí. Quartararo tenía ritmo y ha vuelto a llegar, pero yo no lo tenía. Me he dedicado a terminar la carrera, encontrar mi ritmo sin obsesionarme con quién había delante o quién venía detrás, en sentir lo que podía hacer. Es lo que he hecho: buscar el límite de la situación, dónde podía llegar. Es una sexta posición porque era un real noveno, pero se han caído tres pilotos, pues sextos, que es un poco el objetivo que marqué el sábado».

Lejos de la cabeza

«Vuelven a ser 15 segundos, que son demasiados. Podían haber sido 12 si no me relajo al final, que ya me he dejado ir, pero siguen siendo muchos segundos. Por eso también es fácil aceptar la situación de acabar sexto. Si estuviese más adelante, podía haber cogido más riesgo, pero como estás lejos, no te entra la duda de si coger más riesgo. Sabes que por mucho que arriesgues no vas a llegar. Estamos insistiendo, yo estoy intentando mejorar mi estilo de pilotaje; Honda está intentando encontrar la solución. Soy el primero que dice que necesitamos algo. Hay equipo, moto, ingenieros… y dentro del box se nos están acabando las ideas. Falta que vaya llegando material y que la moto vaya evolucionando».

Motivación

«La motivación es intentar llegar. Si estás lejos, está claro que la motivación es marcarse un objetivo realista. Lo dije en Jerez: si te marcas el objetivo de ganar o estar en el podio, tendrás una frustración porque no lo puedes conseguir ahora. Ayer me marqué el objetivo de quedar del quinto al séptimo. Se han caído tres y lo he podido conseguir. Sé que de velocidad no estaba sexto».

«A veces pasa. Cuando te adelanta una misma moto del equipo satélite, puede ser que cometas el error, porque me ha pasado. Es experiencia. En el Mundial está Quartararo, que todo el mundo lo esperaba. Luego, está Aleix, que, a priori, no se esperaba. Está Bastianini, que no se esperaba. Se está viendo una MotoGP muy abierta, con líderes diferentes cada carrera. Para mi gusto, faltan adelantamientos y un poquito más de jaleo, pero con estas motos es muy difícil adelantar. La gente está pilotando muy bien y están Quartararo, Aleix y Bagnaia, más constantes. Bastianini es muy rápido en algunos circuitos, pero en otros sufre un poco más, pero está ahí».

¿Cuándo llegará lo que ha pedido a Honda?

«Yo no pido, yo explico dónde está el problema. Los ingenieros tienen que saber cómo solucionar el problema. Si yo intento solucionar el problema es como dar tiros al aire. No sé de números. Ellos tienen que pensar en cómo mejorarlo. Están trabajando, no paran, están intentando encontrar soluciones. Por suerte, tanto mi comentario como el de Pol, Nakagami y Álex son muy similares. Unos lo sufren más y otros, menos. A ver si para el test de Montmeló pueden llegar ya cosas y dar un pasito más. Mi problema sigue siendo el mismo de pretemporada. Cuando había mucho agarre el tercer día de test, la moto iba bien, pero esas condiciones no las encuentras nunca en un gran premio. Es completamente diferente. Lo que me temía en pretemporada, pues ha sucedido en Europa con pistas más pequeñas».

Errores a mejorar

«Tampoco diría error porque las carreras que estamos haciendo con esta moto, si cogemos de referencia el año pasado, son todas más rápidas. O sea, la moto va mejor que la del año pasado. Lo que pasa es que los otros van más rápido también. El año pasado iba diferente, pero este año se está yendo más rápido. Yo me ciño en lo mismo, es una moto muy nueva, que no hemos probado, entre comillas, nada. Sí, hemos probado balances de la moto, pero no un chasis diferente. Y es ahí donde están trabajando. Vale más hacerlo con calma y que cuando lo traigan, que vaya bien».