Alba Carrillo: «¿Feliciano? No te puedes enamorar de un facha, ni con polvos se volvió rojo»

El matrimonio entre Alba Carrillo y Feliciano López es papel mojado desde hace tiempo, pero la influencer insiste en hablar de la relación que tuvo con el ex tenista español, al que ahora ha vuelto a criticar muy duramente. De hecho, la madrileña falta el respeto por completo al que fuera deportista en una entrevista que está dando mucho que hablar en las redes sociales, en las que muchos se preguntan qué pasaría si un hombre hablara así de una mujer en público.

«Con el que me casé ya ni te quiero contar. Porque éramos dos mundos totalmente diferentes, eso estaba abocado al fracaso desde el día uno, no entiendo por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha. Este mira que era facha, que ni con polvos se volvió rojo. Yo no puedo compartir la vida con una persona que no comparta mi ideología, y no te quiero decir para criar un hijo. Lo de coger al niño y llevarlo a los toros…. Tuve muchas discusiones con él», dijo en una entrevista para la Cadena Ser.

Además, se refirió a ella misma presumiendo de decir siempre lo que piensa, a diferencia de otras mujeres de deportistas: «Por juventud, no me significaba tanto no dar mi opinión, siempre está bien llevar una chica guapa que sea discreta. Lo de la discreción, que se ve como una cosa positiva, a mí me parece un horror… Ellas no hablan, el adjetivo discreta es como algo muy positivo en las mujeres».

La relación entre Feliciano y Alba Carrillo

Feliciano López y Alba Carrillo vivieron una de esas historias de amor que parecían sacadas de una revista del corazón… y acabaron igual de rápido que empezaron. Él, uno de los tenistas más conocidos de España, y ella, modelo y colaboradora televisiva con una personalidad muy fuerte. Se conocieron en 2012, se enamoraron rápido y se casaron en 2015 en una boda muy mediática en Toledo. Pero el cuento de hadas duró poco: en 2016 ya estaban separados, y el divorcio llegó dos años después.

Desde entonces, su relación ha sido todo menos tranquila. Alba ha hablado en muchas entrevistas sobre lo mal que acabaron, asegurando que hubo muchas diferencias entre ellos, tanto personales como políticas. Incluso ahora ha llegado a decir que Feliciano era «muy facha» y que su familia nunca la aceptó del todo. También insinuó que hubo infidelidades por parte de él, lo que habría sido la gota que colmó el vaso.

Feliciano, por su parte, siempre ha sido más discreto y ha preferido no entrar en polémicas. Hoy en día sigue vinculado al mundo del tenis, ya retirado, pero muy activo como director de torneos importantes como el Mutua Madrid Open. El que fuera deportista no necesita estar hablando continuamente de su ex en los medios de comunicación, algo a lo que ella sí que le debe estar sacando partido, pues más de una década después de su boda sigue criticando a Feliciano en público, como ahora en esta entrevista en Hoy por Hoy.