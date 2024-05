Alba Carrillo lo larga todo: el ataque con el que deja a Feliciano López por los suelos

Alba Carrillo se casó con Feliciano López en 2015 y se separó un año después. Comunicó esta noticia en su revista de cabecera y a partir de ese momento comenzó una guerra que todavía no ha terminado. El empresario evita hablar de la modelo, pero Alba insiste en que está al tanto de todas las novedades. En las últimas horas ha lanzado un ataque que marcará un antes y un después. A pesar de que Feliciano promete estar al margen de la crónica social, su ex asegura que tiene una alarma para descubrir todo lo que se está contando de él.

«¿Tú crees que Feliciano googlea su nombre?», le han preguntado durante su última entrevista. A lo que ella ha respondido: «Sí, sí. Pero no es que lo crea. Es que lo sé y lo confirmo. Él tiene las notificaciones activadas. Sí, sí se entera. No me tires de la lengua… Ahora resulta que se ha reconvertido en personaje televisivo, pero mira, perdona, esto no es un cajón de sastre y no cabemos todos. ¿Usted no era deportista? Me parece muy bien que ahora quiera ser televisivo, pero no tiene la gracia ni el salero. No la tiene».

Alba Carrillo no consigue perdonar al tenista. Según su versión, después de romper la relación que mantenían sufrió una depresión que le provocó grandes secuelas. Defiende que salió adelante gracias a la ayuda que recibió por parte de su madre, la famosa Lucía Pariente. No le desea ningún mal a Feliciano y tampoco a su nueva pareja, pero prefiere estar lo más lejos de él posible.

Alba Carrillo vuelve a la carga

La modelo no tiene ningún problema en contestar a cuestiones que están relacionadas con Feliciano. Siempre se ha caracterizado por ser enormemente sincera, quiere que el público descubra la verdad para que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones, así que en su última intervención ha sido completamente honesta.

«Yo creo que la única cosa en la que él y yo estamos de acuerdo, porque en política y en todo somos super antagónicos, es que casarnos fue un auténtico fracaso. Mira, yo le conozco y sé cómo es él porque hemos compartido lecho y sé que hay cosas que hace ver que no le molestan, pero luego sí le molestan. Aunque no lo parezca, es humano».

Alba ha bromeado con la supuesta inexpresividad de Feliciano. Recalca que recibe todas las noticias de la misma manera porque, según su experiencia, no sabe expresar lo que siente. En la actualidad el tenista disfruta de una relación estable con una modelo llamada Sandra. Se casaron en 2019 y Alba nunca ha dicho nada malo de ella, al contrario. Le ha defendido en varias ocasiones.

¿Qué opina Alba del nuevo ‘Sálvame’?

Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han reinventado. Ahora trabajan en las redes sociales y han creado un programa llamado ‘Ni que fuéramos’. A pesar de que Alba Carrillo ha tenido diferencias con algunos tertulianos, apoya este proyecto al máximo e insiste en que todo el mundo tiene derecho a continuar en activo. «Pues que creo que está fenomenal lo de reinventarse. Yo el año pasado cuando me quedé sin nada hice mi canal de Twich, que fue maravilloso, y me sirvió para tener como una catarsis, una purga… y luego además me pude desahogar bien. Así que todo lo que sea reinventarse y no quedarse llorando, me parece estupendo».

Hay que recordar que Alba también tuvo problemas con Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, durante una entrevista que le dio a Carlota Corredera en el podcast ‘Superlativas’, reconoció que le gustaría tener un acercamiento con el presentador. Mientras este momento llega, la modelo ha vuelto a la carga y ha puesto encima de la mesa el poco sentido del humor que, según ella, tiene Feliciano López.

«Es que hay que reírse de uno mismo. Yo me rio de la gente, pero de mí misma la primera porque yo vivo en el humor. Entonces quien dice eso, primero no me conoce, y segundo que cuando tú ya te ríes de algo y eres capaz de mofarte, eso es síntoma de que sí has pasado página», ha declarado en la revista ‘Semana’. Los responsables de ‘Ni que fuéramos’ han descubierto estas declaraciones y han asegurado que se pondrán en contacto con ella para invitarla al espacio el charlar durante unas horas.