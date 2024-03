Alba Carrillo se moja y habla sobre este colaborador de Telecinco: se siente traicionada

Alba Carrillo ha estado mucho tiempo trabajando en Mediaset. Empezó a trabajar en el grupo ejerciendo de presentadora en Telecinco. Concretamente fichó por la productora La Fábrica de la Tele y tomó las riendas de ‘Hable con ellas’, donde trabajó con otras comunicadoras como Yolanda Ramos o Rocío Carrasco. La modelo ha dado una entrevista a Carlota Corredera para presentar su primer libro, una obra titulada ‘Lista para la vida’ donde reflexiona sobre su pasado en televisión. Recordemos que Alba fue expulsada de la empresa que antiguamente dirigía Paolo Vasile sin previo aviso, de hecho ha puesto este asunto en manos de los tribunales.

La colaboradora se siente profundamente decepcionada con algunos de sus compañeros, en concreto con Miguel Ángel Nicolás. Estuvieron juntos en ‘Ya es Mediodía’ y entablaron una relación muy especial, pero supuestamente Miguel Ángel tuvo un comportamiento poco generoso con ella. Alba insiste en que su amigo sabía que le iban a despedir, aunque optó por guardar silencio para no buscarse ningún problema. Insiste en que ella necesita trabajar porque ha formado una familia monoparental, por eso le hubiera gustado saber lo que estaba pasando para poder buscar una alternativa a tiempo.

Alba Carrillo ha hablado en el podcast ‘Superlativas’, un espacio que presenta y dirige Carlota Corredera en YouTube. La periodista le ha agradecido a Alba lo sincera que ha sido y lo cierto es que la modelo no se ha dejado ningún detalle. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha explicado el motivo por el que está molesta con Miguel Ángel. Quiere mantener una conversación con él porque en el pasado fueron muy amigos, aunque admite que la situación se ha enfriado porque el tiempo ha ido pasando y ninguno de los dos ha dado un paso adelante.

Alba Carrillo se moja: sus palabras más explosivas

Carlota Corredera, igual que le sucedió a Alba, fue durante mucho tiempo una de las grandes estrellas de Telecinco, así que la periodista le ha hecho una pregunta muy directa: «¿Te has llevado alguna decepción o alguien que te haya sorprendido una vez estás fuera de la cadena?» la ex de Feliciano López ha mirado a cámara y ha dicho: «Sí que me he llevado decepciones, por ejemplo, Miguel Ángel Nicolás, por ponerte un nombre y mojarme». Después ha desvelado que su compañero era consciente de todo lo que estaba pasando y no fue capaz de ayudarla, gesto que todavía no le ha conseguido perdonar.

«Yo al final de mes tengo los mismos gastos y así me hubiera dado tiempo primero a hacerme a la idea y segundo a buscar soluciones», le ha recordado Alba a Carlota en ‘Superlativas’. En ese momento la presentadora le ha preguntado: «¿Tienes ganas de tener una charla con él?» A lo que la invitada ha respondido: «Me encantaría, tengo muchas ganas. Nos vimos en el juzgado y me saludo y le quiero, me encantaría hablar con él».

Alba ha puesto su despido en manos de la justicia y ha llegado a un acuerdo con Telecinco después de haber sido despedida de forma abrupta. Reconoce que a nivel económico ha salido ganando, aunque ha prometido que lo importante para ella era la cuestión moral. No quería quedarse sin su trabajo y que el público pensara que había incumplido alguna cláusula, de ahí que se haya esforzado por contratar a un buen abogado y demostrar su inocencia.

Alba Carrillo lanza un mensaje sobre Jorge Javier Vázquez

Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez fueron grandes amigos, de hecho han coincidido en programas como ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano’. El problema es que su madre, la conocida Lucía Pariente, demandó a un concurso que estaba presentando el catalán y este conflicto le terminó salpicando. Por ese motivo Jorge Javier aseguró que no quería saber nada de Alba, aunque el tiempo ha pasado y la modelo considera que tienen una conversación pendiente. Insiste en que le encantaría hablar con él para darle explicaciones y promete que nunca ha dejado de admirarme porque considera que es un profesional de primera categoría.

«Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros y hemos podido ver un poco que pasa eso», le ha explicado a Carlota. «Yo le admiro como profesional, como presentador, incluso como persona. A mí me ha dado buenos consejos», ha declarado. «Mi madre tuvo que demandarle, pero fue un daño colateral porque tenía que hacerlo a la productora, y él era el presentador en ese momento, pero no fue una cosa personal contra él».

Sorprendentemente, Carrillo ha hablado muy bien de Jorge Javier y le ha definido como «una esas personas que, aunque tengas con él un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño». Debemos recordar que el comunicador, cuando Alba tuvo el problema con Jorge Pérez reconoció que la modelo nunca mentía. Intentó mantenerse al margen porque en aquella época ya estaba enfadado con ella, pero admitió que su enemiga siempre decía la verdad.